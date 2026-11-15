ASEAN Sepakati Deklarasi Mineral Kritis, Kompak Amankan Pasokan

PONTIANAK POST – ASEAN memperkuat kerja sama pengelolaan mineral kritis untuk mengamankan rantai pasok global dan mendukung transisi energi. Para pemimpin negara anggota mengadopsi Deklarasi Mineral Kritis ASEAN untuk Ketahanan Kawasan dan Pertumbuhan Berkelanjutan (Declaration on ASEAN Critical Minerals for Regional Resilience and Sustainable Growth) dalam KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina.

Deklarasi tersebut menjadi landasan pengembangan rantai nilai mineral kritis secara terintegrasi, mulai dari eksplorasi, pengolahan, peningkatan nilai tambah, perdagangan hingga daur ulang.

Advertisement Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto menilai kerja sama ini penting untuk memperkuat ketahanan pasokan dan daya saing ekonomi kawasan.

"Pembahasan tersebut sejalan dengan upaya ASEAN meningkatkan daya saing regional di tengah meningkatnya kebutuhan mineral strategis untuk pengembangan teknologi dan transisi energi," ujar Bahlil.

Melalui deklarasi tersebut, negara anggota sepakat menyusun definisi bersama, daftar mineral kritis yang dapat diperbarui, serta Strategi Mineral Kritis ASEAN. Kerja sama juga diarahkan pada peningkatan nilai tambah, perdagangan antarnegara, dan diversifikasi sumber pasokan.

Advertisement Selain itu, ASEAN akan memperkuat inovasi, keterampilan tenaga kerja, alih teknologi, efisiensi sumber daya, serta industri daur ulang. Untuk menarik investasi pemerintah dan swasta, ASEAN menyiapkan portofolio proyek serta mengoptimalkan ASEAN Minerals Investment Forum (AMVest) dan AMConnect sebagai sarana promosi investasi dan pengembangan kerja sama mineral kawasan.

Seluruh kerja sama bersifat sukarela dengan tetap menghormati hukum dan kondisi masing-masing negara. Dalam sesi pleno, Presiden Prabowo menyebut persaingan sumber daya sebagai salah satu tantangan global yang dihadapi ASEAN, selain tekanan ekonomi dan ketegangan geopolitik.

Menurut dia, kekayaan sumber daya alam, lahan produktif, pertumbuhan industri, dan pasar domestik yang luas merupakan modal kawasan untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi.

"Jika digabungkan, kekuatan-kekuatan ini dapat meningkatkan produksi regional, mengamankan cadangan pangan, dan menjamin pasokan energi yang andal. Namun, kita harus bekerja sama secara selaras," kata Prabowo.