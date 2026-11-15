Aturan Baru, Perusahaan Kini Wajib Setor Dana Cadangan Pesangon ke Pemerintah

PONTIANAK POST – Perusahaan diwajibkan mencadangkan dana pesangon pekerja melalui lembaga yang akan dibentuk pemerintah. Namun, hingga Minggu (15/11), lembaga pengelola dana tersebut belum ditentukan. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga membantah kabar bahwa Danantara ditunjuk sebagai pengelola.

Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang diundangkan akhir Oktober lalu. Meski demikian, pelaksanaannya masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan.

Advertisement Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan, pemerintah belum menunjuk lembaga pengelola dana cadangan pesangon. Baik Danantara maupun Kemnaker belum ditetapkan sebagai pengelola.

”Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar,” tegas Putri, Minggu (15/11).

Dia menjelaskan, aturan pelaksanaan masih disiapkan. PP tersebut akan mengatur tata kelola, sumber pendanaan, pertanggungjawaban, serta lembaga yang berwenang mengelola dana.

Advertisement Meski mekanisme belum ditetapkan, UU tersebut telah mengatur sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pencadangan pesangon. Sanksinya mulai peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha.

”Pengaturan mengenai dana cadangan pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan,” ujarnya.

Buruh Minta Sanksi Tegas

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyambut positif kewajiban pencadangan dana pesangon. Menurut dia, kebijakan tersebut menjadi terobosan untuk melindungi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).