Dasco Masuk Bursa Wapres Pengganti Gibran, Ini Kekhawatiran Pengusaha Pontianak

PONTIANAK POST – Wacana Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjadi calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka turut menjadi perhatian dunia usaha. Pelaku usaha mengingatkan agar dinamika pergantian wakil presiden tidak mengganggu stabilitas politik, kepastian hukum, dan iklim investasi.

Pengusaha Pontianak Andreas Acui Simanjaya mengatakan, pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026 perlu disikapi dengan memastikan proses pergantian berjalan sesuai ketentuan hukum.

Advertisement Menurut dia, wacana Dasco sebagai kandidat juga berpotensi memunculkan dinamika di antara elite politik, terutama jika presiden dan wakil presiden berasal dari partai yang sama.

"Kehadiran Dasco sebagai salah satu kandidat yang dibicarakan secara umum juga menjadi perhatian kita. Sebab, jika presiden dan wakil presiden berasal dari satu partai yang sama, akan timbul dinamika dari elite politik di luar Partai Gerindra," ujarnya.

Acui menegaskan, stabilitas politik dan kepastian arah kebijakan menjadi pertimbangan penting bagi pengusaha dalam mengambil keputusan bisnis maupun investasi. Karena itu, wakil presiden baru diharapkan mampu membantu Presiden dalam mengambil keputusan strategis, terutama di bidang ekonomi.

Advertisement "Pemahaman mengenai ekonomi makro dan dunia usaha sangat penting dalam mendampingi Presiden untuk membuat keputusan-keputusan penting yang menyangkut pertumbuhan ekonomi dan kebaikan bagi masyarakat," katanya.

Dia berharap pemerintah memprioritaskan penciptaan lapangan kerja dan penguatan daya beli masyarakat. Kebijakan perpajakan yang membebani masyarakat dan dunia usaha juga perlu dievaluasi.

Menurut Acui, kekayaan sumber daya alam Indonesia dapat dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan negara agar pajak tidak menjadi sumber utama penerimaan APBN.

"Sumber daya alam Indonesia luar biasa, bisa membiayai APBN dan instrumen pajak tidak dijadikan sebagai sumber utama pembiayaan APBN," tegasnya.