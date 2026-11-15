Indonesia-Singapura Saling Tukar Data, Bidik Wajib Pajak Nakal hingga Isu Karhutla

PONTIANAK POST – Pemerintah Indonesia terus memperketat pengawasan terhadap kepatuhan korporasi lintas negara melalui penguatan mekanisme pertukaran informasi keuangan dan perpajakan dengan Pemerintah Singapura. Langkah strategis yang dimotori Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan ini difokuskan untuk memetakan data perusahaan yang beroperasi di kedua negara, termasuk menelusuri korporasi yang terindikasi terlibat dalam isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penghindaran pajak.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan, pembicaraan intensif mengenai jenis dan ruang lingkup data yang dapat dipertukarkan tengah berlangsung. Singapura dinilai sebagai mitra krusial mengingat tingginya intensitas maupun nilai pertukaran informasi keuangan antara kedua negara selama ini.

Advertisement "Kami berdiskusi tentang data yang bisa dipertukarkan untuk memperkuat kepatuhan korporasi, baik di Indonesia maupun di Singapura," ujar Bimo dalam taklimat media di Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Melalui akses saling tukar data tersebut, otoritas pajak menargetkan deteksi dini terhadap berbagai modus penyimpangan transaksi lintas batas, seperti transfer pricing (rekayasa harga transfer) dan underinvoicing (pelaporan nilai faktur di bawah harga sebenarnya). Praktik-praktik ini kerap merugikan penerimaan negara, khususnya pada sektor pengelolaan sumber daya alam, kelapa sawit, serta mineral kritis dan strategis.

Bimo menjelaskan, perumusan pertukaran data bilateral ini dikoordinasikan di bawah Kementerian Luar Negeri dengan melibatkan lintas unit di Kementerian Keuangan, khususnya yang menangani data keuangan dan perdagangan internasional.

Advertisement Secara paralel di dalam negeri, DJP juga menggandeng PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk memperkuat rekonsiliasi data komoditas sejak dari hulu. Sinergi ini diharapkan mampu menutup celah misinvoicing maupun transfer pricing yang berpotensi menggerus basis pajak Indonesia sebagai negara sumber ekonomi.

Ke depan, kesepakatan pertukaran data antara Indonesia dan Singapura tidak hanya berhenti pada tahap pemantauan, tetapi juga mengarah pada perumusan solusi penyelesaian masalah bersama hingga penerapan sanksi lintas negara bagi korporasi yang terbukti melanggar ketentuan.