Aluminium Bakal jadi Komoditas Primadona Dunia hingga 2040

PONTIANAK POST – Aluminium dan bauksit berpeluang semakin strategis di tengah percepatan transisi energi global. Kebutuhan kedua komoditas ini tidak lagi sebatas menopang industri konstruksi dan manufaktur, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pengembangan teknologi energi bersih dan ekonomi rendah karbon.

Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID, menilai industri pertambangan nasional memasuki babak baru. Sektor yang selama ini identik dengan aktivitas ekstraksi sumber daya alam kini memiliki peran penting dalam memasok mineral untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Advertisement Division Head of Institutional Relations MIND ID Selly Adriatika mengatakan, kebutuhan mineral seperti nikel, tembaga, dan aluminium akan terus meningkat seiring dengan percepatan transisi energi dunia.

Ketiga mineral tersebut menjadi bahan baku penting untuk berbagai teknologi rendah emisi, mulai dari panel surya, turbin pembangkit listrik tenaga angin, sistem penyimpanan energi, hingga kendaraan listrik.

"Industri pertambangan mineral tidak lagi berhenti pada mengambil kekayaan bumi hanya sekadar untuk manfaat ekonomi, tetapi telah bertransformasi dan mengambil peran yang lebih krusial untuk membangun masa depan yang rendah karbon," ujar Selly, dikutip Minggu (15/11).

Advertisement Berdasarkan proyeksi International Energy Agency (IEA), permintaan mineral untuk kebutuhan energi bersih pada 2040 diperkirakan meningkat signifikan dibandingkan 2023.

Kebutuhan nikel diproyeksikan mencapai 3,6 kali lipat, tembaga 2,5 kali lipat, dan aluminium 2,1 kali lipat dari tingkat permintaan pada 2023.

Peningkatan tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi dalam rantai pasok mineral global. Terlebih, Indonesia memiliki sumber daya bauksit sebagai bahan baku utama aluminium serta cadangan mineral lain yang dibutuhkan industri energi bersih.

Bagi Kalimantan Barat, perkembangan ini memiliki arti penting. Provinsi ini merupakan salah satu wilayah penghasil bauksit utama di Indonesia. Pengembangan industri pengolahan dan pemurnian bauksit menjadi aluminium berpotensi meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral di daerah, sekaligus memperluas peran Indonesia dalam rantai pasok industri rendah karbon.