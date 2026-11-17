PONTIANAK POST – Nilai tukar rupiah terpuruk ke Rp18.264 per dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan 17 November. Posisi tersebut melemah dari penutupan sehari sebelumnya di level Rp18.250 per USD sekaligus menjadi yang terendah sepanjang sejarah (all-time low).

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair), Rahma Gafmi, menilai pelemahan rupiah merupakan akumulasi tekanan eksternal dan domestik yang telah melampaui batas fundamental ekonomi (overshooting).

Advertisement Dari sisi global, tekanan datang dari penguatan indeks dolar AS (DXY), sikap hawkish pejabat Federal Reserve (The Fed), serta inflasi AS yang membuka peluang suku bunga tinggi bertahan lebih lama.

Sementara dari dalam negeri, ketidakpastian politik, potensi arus keluar modal asing akibat peninjauan indeks MSCI dan FTSE Russell, serta defisit transaksi berjalan turut membebani rupiah.

"Tekanan yang mendorong rupiah ke level terlemah sepanjang sejarah bukan sekadar koreksi teknikal biasa, melainkan akumulasi dari tekanan eksternal dan domestik yang berlapis," kata Rahma, Senin (17/11).

Advertisement Dia memperkirakan rupiah berpotensi melemah ke kisaran Rp18.300–Rp18.500 per USD hingga akhir tahun jika tekanan tidak segera mereda.

Padahal, berdasarkan paritas daya beli dan perbedaan inflasi Indonesia-AS, nilai wajar rupiah diperkirakan berada di kisaran Rp15.800–Rp16.300 per USD. Sementara keseimbangan transisionalnya berada pada rentang Rp17.500–Rp17.800 per USD.

Di tengah tekanan tersebut, keputusan Bank Indonesia (BI) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17–18 November menjadi perhatian pasar. BI menghadapi pilihan menaikkan suku bunga atau memperkuat intervensi untuk menjaga rupiah.

Kenaikan BI-Rate 25 basis poin (bps) menjadi 6 persen dapat menjaga daya tarik aset rupiah. Namun, kebijakan itu berisiko menambah beban sektor usaha dan menekan pasar saham. Terlebih, BI telah menaikkan suku bunga total 100 bps pada Mei–Juni 2026.