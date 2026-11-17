PONTIANAK POST – Kewajiban menjual bahan pangan sesuai harga eceran tertinggi (HET) tidak mudah diterapkan di tingkat pedagang kecil. Tingginya harga kulakan dan ongkos distribusi membuat pedagang kesulitan mengikuti ketentuan pemerintah. Jika dipaksakan, mereka justru terancam merugi.

Kondisi itu terlihat di sejumlah toko beras di Depok, Jawa Barat. Pedagang eceran umumnya menjual beras menggunakan satuan liter dengan harga bervariasi, mulai Rp11 ribu hingga hampir Rp15 ribu per liter.

Advertisement Padahal, satu liter beras rata-rata berbobot sekitar 0,8 kilogram. Artinya, beras seharga Rp15 ribu per liter setara Rp18.750 per kilogram. Harga tersebut jauh di atas HET beras premium Zona 1, termasuk Pulau Jawa, sebesar Rp14.900 per kilogram.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 457/2026. Aturan itu juga memuat ancaman sanksi pidana hingga tujuh tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar bagi pelanggar ketentuan HET.

Agung, pedagang beras eceran di Depok, mengaku sulit mengikuti ketentuan tersebut karena harus menanggung biaya transportasi untuk mendatangkan beras ke tokonya.

Advertisement "Karena kami juga ada beban transportasi. Untuk angkutan membawa beras sampai di toko," ujarnya, Minggu (16/11).

Dia mengatakan, harga beras dari sentra produksi sudah mencapai sekitar Rp14 ribu per kilogram. Setelah ditambah ongkos angkut Rp700 per kilogram, biaya perolehannya menjadi Rp14.700.

Biaya tersebut belum termasuk sewa kios, listrik, dan upah penjaga. Dengan demikian, ruang keuntungan pedagang sangat tipis jika harus menjual beras sesuai HET Rp14.900 per kilogram.

Agung mendukung upaya pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Namun, dia berharap kebijakan HET juga mempertimbangkan kondisi pedagang kecil yang berada di ujung rantai distribusi.