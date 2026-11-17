PONTIANAK POST – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) diusulkan menjadi subpenyalur resmi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah pedalaman Kalimantan Barat. Skema ini dinilai dapat memangkas rantai distribusi, mendekatkan akses BBM kepada masyarakat desa, sekaligus menekan harga eceran yang jauh melampaui ketentuan.

Pelaku usaha, Budi Kopma, mengatakan persoalan distribusi BBM bukan semata-mata ketersediaan pasokan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Keterbatasan akses di daerah pedalaman dan panjangnya rantai penyaluran turut menyebabkan harga BBM, terutama solar, melonjak di tingkat pengecer.

Advertisement Dia mencontohkan, harga solar eceran di Melawi mencapai Rp23.000 per liter. Di Kapuas Hulu berkisar Rp20.000–Rp27.000 per liter, sedangkan di Bengkayang dan wilayah pesisir mencapai Rp18.000–Rp20.000 per liter.

Di Kubu Raya, harga solar eceran dilaporkan mencapai Rp19.000 per liter setelah subpenyalur berhenti beroperasi. Sementara di Sintang, harga di kios eceran berkisar Rp17.000–Rp19.000 per liter.

Padahal, harga resmi Biosolar bersubsidi di SPBU sebesar Rp6.800 per liter. Selisih harga tersebut dinilai memberatkan masyarakat, khususnya pekerja, pedagang, sopir, dan pelaku usaha kecil di wilayah yang jauh dari SPBU.

Advertisement Menurut Budi, tingginya harga eceran dipengaruhi sejumlah faktor. Mulai dari SPBU yang kehabisan stok atau kuota, jarak angkut yang jauh, kondisi jalan yang buruk, hingga penjualan kembali BBM subsidi oleh pengecer dan pengepul. Berhentinya operasional subpenyalur di desa juga membuat masyarakat semakin bergantung pada kios eceran.

“Penyaluran BBM subsidi melalui Koperasi Merah Putih bisa menjadi salah satu solusi yang sedang didorong pemerintah. Dengan begitu, solar subsidi tidak lagi dikuasai pengecer yang menjual Rp18.000–Rp23.000 per liter di pedalaman,” ujarnya.

Melalui skema tersebut, KDMP dapat dikembangkan sebagai agen atau subpenyalur resmi Pertamina di desa. Masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke kota atau membeli BBM dari pengecer dengan harga tinggi. Pasokan dapat disalurkan langsung dari Pertamina melalui koperasi.

Budi menilai penyaluran melalui KDMP juga memungkinkan pengawasan lebih ketat. Distribusi dapat menggunakan kuota, QR Code atau surat rekomendasi, serta pencatatan oleh koperasi. Dengan sistem tersebut, penyaluran diharapkan lebih transparan dan tepat sasaran.