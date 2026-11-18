JAKARTA – Investor Indonesia kini memiliki cara baru untuk memahami pasar saham dan menyiapkan transaksi. PT Indo Premier Sekuritas menghadirkan INAI (Indonesia AI), asisten investasi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang terintegrasi dalam aplikasi IPOT X Mobile.

Melalui INAI, investor cukup menyampaikan kebutuhan atau pertanyaan melalui percakapan (chat). Mulai dari mencari saham potensial, membaca kondisi pasar, memahami indikator teknikal, memantau portofolio, hingga menyiapkan instruksi pembelian dan penjualan saham.

Inovasi ini dirancang untuk membuat aktivitas investasi lebih mudah dan praktis. Investor tidak lagi harus menghafal berbagai menu dan fitur dalam aplikasi. Cukup menyampaikan apa yang ingin diketahui atau dilakukan, kemudian INAI membantu menelusuri informasi dan menyajikan analisis yang relevan.

Advertisement Indo Premier mengusung pesan sederhana melalui inovasi tersebut: sebelum trading, tanya INAI dulu.

President Director & CEO PT Indo Premier Sekuritas, Moleonoto The, mengatakan INAI dikembangkan untuk menghadirkan pengalaman investasi yang lebih personal, mudah diakses, dan cerdas bagi seluruh kalangan investor.

"Dengan INAI, kami ingin membawa pengalaman investasi yang terasa personal, mudah diakses, dan cerdas kepada lebih banyak investor. Seperti nasabah prioritas, setiap investor memiliki asisten yang dapat diajak berdiskusi sebelum mengambil keputusan," ujarnya.

Advertisement Menurut dia, investor tidak perlu lagi menghafal puluhan menu untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

"Cukup jelaskan kebutuhan lewat chat, pahami hasilnya, lalu putuskan dengan kendali penuh di tangan sendiri. Inilah semangat membawa investor Indonesia naik kelas," katanya.

Didukung 81 Widget dan 1.165 Metrik Analisis

INAI tidak sekadar menjadi mesin penjawab pertanyaan. Teknologi ini mengintegrasikan berbagai perangkat analisis dalam ekosistem IPOT X Mobile.