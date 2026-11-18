Sawit menjadi salah satu komoditas andalan Kalbar yang turut menggerakkan perekonomian. (Dok)

PONTIANAK POST - Sebanyak 73.744 pekerja rentan di sektor perkebunan sawit di Kalimantan Barat mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pada 2026. Program ini dibiayai melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit untuk membantu pekerja yang belum mendapatkan perlindungan dari perusahaan.

Advertisement Kepala Bidang Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan Barat Yori Pratama mengatakan, jumlah tersebut menjadi capaian tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

Perlindungan ini menyasar pekerja dalam ekosistem perkebunan sawit, termasuk pekerja mandiri yang menjalankan aktivitas perkebunan tanpa berstatus sebagai karyawan perusahaan.

"Pada 2026 ini menjadi yang paling besar perlindungan pekerja rentan melalui DBH Sawit. Tahun sebelumnya, yakni 2025, program tersebut belum masuk dalam program kerja sehingga jumlahnya masih nol," kata Yori Pratama di Pontianak, Rabu (18/11).

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DBH Sawit Biayai Perlindungan Pekerja Rentan

Pemanfaatan DBH Sawit untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

Dalam ketentuan tersebut, sebanyak 80 persen penggunaan DBH Sawit dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Sementara itu, bagian untuk kegiatan lainnya dapat dimanfaatkan untuk sejumlah program, termasuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

Yori menjelaskan, pekerja yang bisa memperoleh perlindungan melalui skema tersebut adalah mereka yang bekerja dalam ekosistem perkebunan sawit, tetapi belum didaftarkan sebagai peserta oleh perusahaan.

Kelompok tersebut termasuk pekerja sawit mandiri yang menjalankan kegiatan perkebunan tanpa memiliki status sebagai pekerja perusahaan.

Pemerintah Daerah Bisa Biayai Kepesertaan

Menurut Yori, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dapat memanfaatkan anggaran DBH Sawit untuk membiayai kepesertaan pekerja tersebut dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dengan skema ini, pekerja yang belum memperoleh perlindungan melalui perusahaan tetap berpeluang mendapatkan jaminan sosial melalui pembiayaan pemerintah daerah.

Perlindungan tersebut mencakup dua program, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

"Adapun perlindungan yang diberikan melalui skema tersebut mencakup dua program, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)," kata dia.

Perlindungan untuk Menghadapi Risiko Kerja

Pekerja di sektor perkebunan sawit menjadi salah satu kelompok yang dapat memanfaatkan skema perlindungan tersebut, terutama mereka yang bekerja secara mandiri dan belum didaftarkan sebagai peserta oleh perusahaan.

Melalui JKK dan JKM, pekerja rentan mendapatkan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun kematian sesuai dengan ketentuan program.