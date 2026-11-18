Barang ilegal yang diamankan oleh petugas karantina Kalbar saat akan dimusnakan beberapa waktu lalu (ANTARA/Karantina Kalbar)

PONTIANAK POST - Karantina Kalimantan Barat memperketat pengawasan lalu lintas komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan di wilayah perbatasan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi penyelundupan barang ilegal sekaligus mencegah masuknya penyakit berbahaya yang dapat mengancam sumber daya hayati.

Advertisement Pengawasan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, patroli rutin di jalur rawan perbatasan, serta tindakan terhadap komoditas yang masuk tanpa memenuhi ketentuan karantina.

Kepala Karantina Kalbar Edi Susanto mengatakan pengawasan di wilayah perbatasan membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan. Sebab, modus penyelundupan barang ilegal terus berkembang mengikuti teknologi dan perdagangan daring.

"Pengawasan di wilayah perbatasan membutuhkan sinergi kuat seluruh pemangku kepentingan karena modus penyelundupan barang ilegal terus berkembang mengikuti teknologi dan perdagangan daring," kata Edi Susanto di Pontianak, Rabu (18/11).

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Tiga Strategi Pengawasan Komoditas di Perbatasan

Edi menjelaskan, Karantina Kalbar menerapkan tiga pendekatan untuk memperkuat pengawasan lalu lintas komoditas di kawasan perbatasan.

Pertama, sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai ketentuan karantina. Kedua, patroli rutin di jalur-jalur rawan perbatasan untuk mengantisipasi masuknya komoditas ilegal.

Ketiga, melakukan tindakan terhadap komoditas yang masuk tanpa memenuhi persyaratan. Tindakan tersebut dapat berupa penahanan, penolakan, hingga pemusnahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ratusan Bibit Tanaman hingga Produk Daging Dimusnahkan

Pengawasan Karantina Kalbar sebelumnya menemukan berbagai komoditas yang tidak memenuhi persyaratan karantina di wilayah perbatasan. Salah satu penindakan dilakukan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas.

Berdasarkan laporan penindakan periode Januari hingga Maret 2026, petugas memusnahkan sekitar 300 batang bibit tanaman, termasuk nanas, kelapa, dan kelapa sawit. Selain itu, terdapat 15 kilogram daging berbagai jenis, mulai dari daging sapi hingga kelelawar, serta 240 paket daging babi olahan.

Petugas juga memusnahkan produk perikanan berupa ikan asin dan udang dengan berat sekitar 100 kilogram. Seluruh komoditas tersebut sebelumnya ditahan karena tidak memenuhi persyaratan administratif dan teknis karantina.

Pelanggaran yang ditemukan antara lain tidak adanya sertifikat kesehatan resmi dari negara asal dan tidak dilaporkannya media pembawa kepada petugas karantina. Kondisi tersebut berpotensi membuka jalan bagi masuknya hama dan penyakit hewan, ikan, maupun organisme pengganggu tumbuhan ke wilayah Kalimantan Barat.

Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar dan dihancurkan sesuai prosedur operasional standar untuk mencegah komoditas tersebut menjadi sumber penyebaran penyakit.

Petugas Tambahan Disiagakan Jelang Natal dan Tahun Baru

Selain memperkuat patroli, Karantina Kalbar menyiapkan petugas tambahan untuk mengantisipasi peningkatan lalu lintas barang menjelang Natal dan Tahun Baru.

Petugas tersebut akan disiagakan pada akhir pekan. Karantina Kalbar juga menyiapkan operasi gabungan lintas instansi untuk memperkuat pengawasan di kawasan perbatasan.

Langkah ini dilakukan agar pengawasan tetap berjalan ketika aktivitas perdagangan dan pergerakan komoditas meningkat selama periode libur akhir tahun.

PLBN dan Jalur Tidak Resmi Jadi Prioritas Pengawasan

Pengawasan difokuskan pada sejumlah kawasan perbatasan yang dinilai rawan menjadi jalur masuk komoditas ilegal, baik melalui pintu resmi maupun jalur tidak resmi. Beberapa titik yang menjadi perhatian Karantina Kalbar di antaranya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Aruk, Jagoi Babang, dan Nanga Badau.

Selain pintu masuk resmi, petugas juga mewaspadai jalur tidak resmi atau yang dikenal sebagai jalur tikus. Salah satu kegiatan pengawasan dilakukan di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, melalui patroli dan operasi gabungan bersama Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA).

Dalam kegiatan tersebut, Karantina Kalbar berkolaborasi dengan Kantor Imigrasi Singkawang, unsur Customs, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS) di PLBN Jagoi Babang, serta Satgas Pengamanan Perbatasan Yonarmed 19/Bogani.

Pengawasan lintas instansi juga melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bea Cukai, Kepolisian, serta instansi vertikal lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memperkuat pertukaran informasi dan mencegah masuknya komoditas yang tidak memenuhi persyaratan karantina.

Pelaku Usaha Diminta Penuhi Dokumen Karantina

Edi mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha agar melaporkan setiap media pembawa hewan, ikan, dan tumbuhan yang dilalulintaskan. Mereka juga wajib memenuhi persyaratan dokumen karantina sesuai ketentuan.

Menurutnya, pengurusan dokumen karantina saat ini semakin mudah karena proses permohonan hingga pembayaran telah dilakukan secara digital.

"Masyarakat perlu memahami bahwa mengurus dokumen karantina saat ini sangat mudah, murah, dan seluruh proses permohonan hingga pembayarannya sudah berbasis digital. Kepatuhan melaporkan setiap media pembawa hewan, ikan, dan tumbuhan menjadi kunci utama dalam melindungi Kalimantan Barat dari ancaman masuknya penyakit berbahaya," katanya.

Kemudahan layanan digital tersebut diharapkan mendorong masyarakat dan pelaku usaha lebih patuh terhadap ketentuan karantina. Dengan demikian, lalu lintas komoditas dapat berlangsung tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kesehatan sumber daya hayati.

Lindungi Sumber Daya Hayati Kalimantan Barat

Karantina Kalbar berharap peningkatan pengawasan dapat memperkuat perlindungan sumber daya hayati di wilayah perbatasan.