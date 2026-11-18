PONTIANAK POST – Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6 persen pada Rabu (18/11). Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global sekaligus mengendalikan inflasi.

Namun, langkah tersebut berpotensi menambah beban masyarakat. Cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB) terancam semakin berat apabila perbankan menyesuaikan suku bunga kredit. Pengamat ekonomi juga mengingatkan risiko perlambatan konsumsi rumah tangga akibat meningkatnya beban pembayaran utang.

Advertisement Kenaikan kali ini merupakan yang ketiga sepanjang 2026. Sebelumnya, BI menaikkan suku bunga total 100 bps pada Mei dan Juni, dari 4,75 persen menjadi 5,75 persen. Dengan keputusan terbaru, BI-Rate telah meningkat 125 bps sejak Mei.

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, selain BI-Rate, bank sentral menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen dan lending facility sebesar 25 bps menjadi 6,75 persen.

Kebijakan tersebut merupakan langkah antisipatif menghadapi perkembangan moneter global, termasuk kemungkinan bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Federal Reserve (The Fed) kembali menaikkan suku bunga pada Desember hingga 2027.

Advertisement "Kami melakukan pre-emptive (antisipatif) untuk menjaga supaya aset domestik kita ini tetap menarik dibandingkan dengan aset-aset dari luar," kata Destry menjelaskan hasil Rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada 17–18 November di Jakarta.

Kenaikan suku bunga juga diarahkan untuk menarik kembali aliran modal asing (capital inflow) sehingga tekanan terhadap rupiah dapat dikelola melalui kombinasi kebijakan moneter dan instrumen stabilisasi lainnya.

Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah berada di level Rp18.252 per dolar AS pada Rabu (18/11). Posisi tersebut menguat tipis dibandingkan sehari sebelumnya Rp18.264 per dolar AS. Pada Senin (16/11), rupiah tercatat Rp18.250 per dolar AS.

Meski demikian, tekanan terhadap mata uang domestik belum sepenuhnya mereda. BI mencatat rupiah melemah 0,66 persen dibandingkan posisi akhir Oktober 2026. Sentimen investor asing di pasar saham dan ketidakpastian global menjadi faktor yang memengaruhi pergerakan nilai tukar.