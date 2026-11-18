PONTIANAK POST – Pergeseran pola konsumsi masyarakat tidak serta-merta menunjukkan daya beli semakin kuat. Perubahan tujuan belanja, meningkatnya transaksi digital, hingga ramainya aktivitas pariwisata dan restoran perlu dibaca secara hati-hati karena belum tentu mencerminkan peningkatan pendapatan maupun kesejahteraan rumah tangga.

Ekonom dan Pengamat Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai pemerintah perlu membedakan perubahan pola konsumsi dengan kemampuan riil masyarakat membeli barang dan jasa. Keduanya merupakan persoalan ekonomi berbeda yang tidak bisa disimpulkan hanya dari meningkatnya aktivitas di sektor pariwisata, transportasi, restoran, hotel, maupun transaksi digital.

Advertisement ”Keduanya merupakan persoalan ekonomi berbeda yang tidak bisa disimpulkan hanya dari meningkatnya aktivitas di sektor pariwisata, transportasi, restoran, hotel, maupun transaksi digital,” ujarnya di Jakarta, Selasa (18/11).

Menurut Achmad, perubahan tujuan dan saluran belanja tidak otomatis menunjukkan peningkatan kesejahteraan. Seseorang bisa beralih dari pasar tradisional ke ritel modern atau platform belanja daring tanpa mengalami kenaikan pendapatan.

Begitu pula keluarga yang mengurangi pembelian pakaian atau barang elektronik karena pengeluaran untuk makanan dan transportasi meningkat. Pola belanja memang berubah, tetapi kemampuan ekonominya belum tentu membaik.

Advertisement Achmad menilai, klaim bahwa daya beli tetap kuat hanya berdasarkan transformasi konsumsi berisiko mengabaikan tekanan pendapatan dan biaya hidup yang dirasakan sebagian masyarakat.

Pertumbuhan Konsumsi Melambat

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen secara tahunan pada kuartal III 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan kuartal II yang sebesar 5,29 persen.

Namun, pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebagai komponen utama produk domestik bruto (PDB) justru sedikit melambat. Pada kuartal III 2026, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04 persen, dibandingkan 5,06 persen pada kuartal sebelumnya.