PONTIANAK POST– Kandang yang selama ini menjadi sumber penghidupan justru dirobohkan sendiri oleh pemiliknya. Puluhan peternak ayam dari Solo Raya meluapkan keresahan di kawasan Gladag, Solo, Rabu (18/11). Mereka membagikan ayam dan telur secara gratis sebagai gambaran usaha peternakan rakyat yang kian terdesak mahalnya pakan dan anjloknya harga jual.

Aksi tersebut bukan sekadar unjuk rasa. Para peternak mengaku sudah berada dalam situasi serba sulit setelah mengalami kerugian selama lebih dari tujuh bulan. Sebagian bahkan mempertimbangkan menghentikan usaha. Seorang peternak mengaku terpaksa menjual kandangnya karena tidak lagi menghasilkan keuntungan.

Advertisement Koordinator aksi Krishandika Imanuel Raharjo mengatakan, peternak menghadapi tekanan dari dua sisi sekaligus. Harga bahan baku pakan terus meningkat, sedangkan harga jual telur dan ayam justru melemah.

Dia mempertanyakan program swasembada pangan yang digaungkan pemerintah. Sebab, peternak rakyat masih kesulitan memperoleh jagung dengan harga terjangkau, padahal komoditas tersebut merupakan salah satu bahan baku utama pakan unggas.

Saat ini, harga jagung yang diterima peternak mencapai Rp8 ribu per kilogram. Padahal, menurut informasi yang diterimanya, jagung hasil panen raya dari petani dijual sekitar Rp7.500 per kilogram.

Advertisement Harga tersebut juga jauh di atas harga maksimal jagung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp5.500 per kilogram di tingkat peternak.

Selisih Rp2.500 per kilogram itu bukan angka kecil bagi peternak. Untuk kebutuhan satu ton jagung, tambahan biaya yang harus ditanggung mencapai Rp2,5 juta. Beban akan semakin besar jika kebutuhan pakan meningkat seiring jumlah populasi ayam yang dipelihara.

Di sisi lain, harga jual ayam afkir juga merosot. Satu ekor ayam afkir hanya dihargai Rp10 ribu hingga Rp12 ribu dari kandang. Kondisi itu membuat peternak sulit menutup biaya pemeliharaan, apalagi jika harus menjual ayam dalam jumlah besar.

”Mau bertahan rugi, mau berhenti juga rugi, ini keputusan yang sulit bagi peternak. Kalau pemerintah tidak segera hadir, teman-teman (peternak, Red) sudah enggak bisa,” ujarnya.