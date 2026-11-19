PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meminta kepastian regulasi dan tata kelola kratom kepada pemerintah pusat. Persoalan ini dibahas dalam audiensi Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan bersama pimpinan DPRD Kalbar dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Rabu (18/11).

Pertemuan tersebut menyoroti nasib sekitar 11.800 hektare lahan kratom di Kalbar yang menjadi sumber penghidupan ribuan petani. Ketidakjelasan regulasi dan tata niaga selama ini menyebabkan hasil produksi menumpuk dan menghambat pengembangan usaha pengolahan.

Advertisement Krisantus didampingi Ketua DPRD Kalbar Aloysius, sejumlah anggota DPRD, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalbar. Mereka menyampaikan masukan untuk memperkuat tata kelola kratom agar petani dan pengusaha lokal mendapat kepastian usaha serta manfaat ekonomi dari hilirisasi.

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan mengatakan kratom merupakan sumber penghidupan masyarakat yang harus mendapat perlindungan negara.

"Kratom ini adalah sumber penghidupan bagi ribuan petani kita. Negara harus hadir untuk melindungi mereka, bukan membiarkan mereka berjalan sendiri tanpa kepastian hukum," kata Krisantus di Pontianak, Kamis.

Advertisement Dia mengatakan, ketidakpastian aturan menyebabkan perdagangan kratom belum berjalan optimal. Bahkan, kondisi tersebut berpotensi mendorong perdagangan melalui jalur tidak resmi ke sejumlah negara, termasuk Malaysia dan Thailand.

"Kita tidak ingin potensi ekonomi daerah justru dinikmati oleh pihak-pihak yang melakukan perdagangan secara ilegal, sementara petani tidak memperoleh manfaat yang layak dan daerah kehilangan potensi penerimaan," ujarnya.

Karena itu, Pemprov Kalbar mendorong regulasi yang menjamin kepastian usaha, akses pasar, dan perlindungan harga bagi petani. Aturan juga perlu memperhatikan standar mutu, aspek kesehatan, lingkungan, serta keberlanjutan budidaya.

Penyusunan regulasi tersebut turut dibahas melalui forum diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD) untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Kelola Kratom. FGD melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).