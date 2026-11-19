PONTIANAK POST – Kabar gembira datang bagi para pencinta otomotif di Indonesia. PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance), dengan dukungan MUFG Bank Ltd. (MUFG), resmi melanjutkan kemitraan strategis dengan Indonesia International Motor Show (IIMS) untuk periode 2027–2029.

Pada gelaran IIMS 2027, Danamon akan mengambil peran sebagai Official Bank Partner, sementara Adira Finance hadir sebagai Official Multifinance Partner. Sinergi ini dirancang untuk mempermudah akses layanan finansial bagi pengunjung sekaligus peserta pameran, serta memperkuat ekosistem industri otomotif nasional.

Advertisement Pengumuman kelanjutan kerja sama ini disampaikan dalam acara peluncuran program IIMS 2027 yang berlangsung di Jakarta pada Jumat (13/11).

Sinergi Industri Otomotif dan Pembiayaan di Tengah Tren Positif

Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Daswar Marpaung, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor dan inovasi berkelanjutan sangat dibutuhkan agar IIMS tetap relevan. Menurutnya, dinamika industri otomotif—mulai dari perkembangan teknologi, perubahan preferensi konsumen, hingga ketatnya persaingan pasar—menuntut pendekatan yang lebih adaptif.

Advertisement Daswar juga menyoroti kinerja positif pasar otomotif dalam negeri. Berdasarkan laporan yang diterimanya, industri kendaraan roda empat tumbuh 19,7 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025, sementara segmen kendaraan roda dua turut mencatatkan pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya. Capaian ini menjadi sinyal kuat bahwa minat masyarakat terhadap industri otomotif nasional masih tinggi.

Jadwal, Luas Area, dan Program Unggulan IIMS 2027

IIMS 2027 dijadwalkan berlangsung mulai 29 April hingga 9 Mei 2027 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, dengan memanfaatkan area pameran seluas 165.573 meter persegi.

Project Director IIMS 2027, Michael Bayu Sumarijanto, menjelaskan bahwa edisi tahun depan tidak hanya sekadar ajang pameran dan transaksi kendaraan. IIMS diarahkan menjadi ruang interaksi bagi masyarakat untuk merasakan pengalaman baru, berkreasi, serta terhubung dengan ekosistem otomotif yang lebih luas.

Sejumlah program unggulan telah disiapkan untuk meningkatkan antusiasme pengunjung, antara lain:

IIMS Cashback Rewards: Program apresiasi dengan total cashback hingga Rp2,5 miliar bagi pengunjung yang melakukan transaksi selama pameran berlangsung.

Program Gaya Hidup & Komunitas: Meliputi IIMS Connect, IIMS Society, IIMS Beauty Pitstop, IIMS F&B Destination, IIMS Pushbike, serta IIMS Infinite Live.

Ragam Atraksi Roda Empat, Roda Dua, dan Rute Test Drive Lebih Panjang

Bagi penggemar motorsport dan pengujian kendaraan, IIMS 2027 juga menyiapkan berbagai kompetisi dan atraksi khusus untuk mobil maupun motor: