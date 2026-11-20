Pelatihan Usaha Mikro Tahun 2026 "Penguatan Branding, Story Telling, dan Digital Marketing" di Hotel Orchard Ayani Pontianak, Kamis (19/11/2026).(Pemkot Pontianak)

PONTIANAK POST - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperkuat identitas produk melalui branding, kemasan menarik, serta storytelling atau cerita di balik produk.

Advertisement Menurutnya, ketiga aspek tersebut dapat meningkatkan nilai jual sekaligus membedakan produk lokal di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.

"Pelaku usaha kita harus terus tumbuh dan naik kelas. Persaingan sekarang bukan hanya dengan daerah lain, tetapi juga produk dari luar negeri. Karena itu, kreativitas, inovasi, kualitas, dan pemasaran harus terus ditingkatkan," ujarnya saat membuka Pelatihan Usaha Mikro Tahun 2026 bertema "Penguatan Branding, Story Telling, dan Digital Marketing" di Hotel Orchard Ayani Pontianak, Kamis (19/11/2026).

Advertisement Branding dan Kemasan Membuat Produk Lebih Mudah Dikenali

Edi mengatakan, sebagai kota perdagangan dan jasa, Pontianak memiliki potensi besar mengembangkan produk unggulan, terutama makanan olahan, kerajinan, dan produk khas daerah yang banyak dicari wisatawan.

Ia mencontohkan identitas Kota Pontianak yang dikenal melalui Tugu Khatulistiwa dan Sungai Kapuas. Menurutnya, produk UMKM juga perlu memiliki karakter kuat agar mudah dikenali dan diingat konsumen.

Keberhasilan produk, lanjutnya, tidak hanya ditentukan cita rasa, tetapi juga cara pelaku usaha memperkenalkannya kepada masyarakat.

"Kadang produknya enak, tetapi belum dikenal karena branding-nya kurang kuat. Padahal dengan promosi yang tepat, orang bisa penasaran, mencoba, kemudian mengingat produk tersebut. Ini yang harus dibangun oleh pelaku UMKM," katanya.

Selain merek, kemasan juga menjadi bagian penting dalam membangun daya tarik produk. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Pemkot Pontianak telah menghadirkan layanan rumah kemasan yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM.

Edi berharap fasilitas itu terus dikembangkan melalui kolaborasi dengan BUMN, BUMD, dan dunia usaha agar produk lokal memiliki tampilan yang semakin berkualitas.

Baca Juga: Wako Edi Dorong Produk Lokal Tembus Pasar Lebih Luas lewat Gelar UMKM

Cerita di Balik Produk Menjadi Nilai Tambah

Edi juga menekankan pentingnya storytelling untuk memperkuat identitas produk. Pelaku UMKM dapat menceritakan asal-usul bahan baku, proses pembuatan, hingga sejarah keluarga atau tradisi yang melatarbelakangi produknya.

Menurutnya, cerita autentik dapat memberikan pengalaman berbeda kepada konsumen sekaligus meningkatkan nilai produk.

"Storytelling itu penting. Ceritakan dari mana bahan bakunya, bagaimana proses pembuatannya, atau apakah ada sejarah keluarga dan tradisi di balik makanan tersebut. Cerita seperti ini bisa menjadi nilai tambah dan membuat produk lebih menarik," jelasnya.

Edi berharap pelatihan tersebut mendorong lahirnya produk unggulan Pontianak yang memiliki daya saing lebih tinggi.

Ia menilai produk lokal sebenarnya memiliki potensi besar, tetapi masih membutuhkan pembinaan, penguatan pemasaran, pengemasan, dan pengembangan usaha.