PONTIANAK POST - Nilai tukar rupiah kembali mendapat tekanan pada pembukaan perdagangan Jumat setelah melemah ke posisi Rp18.266 per dolar Amerika Serikat (AS). Ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah serta sinyal kebijakan suku bunga ketat dari bank sentral AS menjadi sentimen yang membayangi pergerakan mata uang Garuda.

Berdasarkan data perdagangan, rupiah melemah 12 poin atau 0,07 persen dibandingkan penutupan sebelumnya yang berada di level Rp18.254 per dolar AS.

Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, menilai tekanan terhadap rupiah tidak terlepas dari meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah atau Asia Barat.

Advertisement "Meningkatnya ketegangan di Timur Tengah menyusul laporan serangan oleh kelompok Houthi (Ansarullah Yaman) terhadap Riyadh Tower," ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Laporan Anadolu menyebutkan serangan Ansarullah menyasar sejumlah fasilitas sipil dan ekonomi di Riyadh, Arab Saudi. Insiden tersebut mengakibatkan kerusakan material di kawasan King Abdullah Financial District, meski tidak dilaporkan menimbulkan korban luka.

Juru bicara Pertahanan Sipil Arab Saudi menyampaikan bahwa tim tanggap darurat telah diterjunkan untuk menangani dampak serangan terhadap sebuah menara di kawasan keuangan ibu kota. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan pada sejumlah lantai bangunan dan beberapa gedung di sekitarnya.

Advertisement Selain faktor geopolitik, tekanan terhadap rupiah juga dipengaruhi perkembangan kebijakan moneter Amerika Serikat. Sejumlah pejabat Federal Reserve (The Fed) menyampaikan pernyataan bernada hawkish yang mengindikasikan peluang kebijakan suku bunga tetap ketat.

Presiden Federal Reserve Bank of Chicago, Austan Goolsbee, menyatakan seluruh opsi kebijakan masih terbuka dalam pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) pada Desember 2026. Termasuk kemungkinan kenaikan suku bunga dengan besaran lebih besar dari biasanya.

Sementara itu, Gubernur The Fed Michael Barr menegaskan pentingnya penyesuaian suku bunga kebijakan guna meredam tekanan inflasi di Amerika Serikat.

Sikap tersebut menjadi perhatian pelaku pasar karena kebijakan suku bunga AS turut memengaruhi pergerakan modal global dan daya tarik aset di negara berkembang, termasuk Indonesia.