JAKARTA – Penegakan hukum terhadap dugaan praktik manipulasi dan perdagangan saham tidak wajar atau saham gorengan di pasar modal Indonesia didorong dilakukan secara menyeluruh. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bareskrim Polri diminta tidak hanya menyasar pelaku kecil, tetapi juga mengungkap aktor besar yang diduga menjadi pemodal, pengendali, hingga otak di balik praktik manipulasi harga saham.

Advertisement Desakan ini menguat di tengah sorotan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap kondisi pasar modal Indonesia. Selain persoalan transparansi kepemilikan saham, lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu perhatian investor global dalam mengevaluasi kelayakan pasar saham Indonesia.

Dalam konteks tersebut, proses penyidikan terhadap dugaan manipulasi pasar diharapkan tidak berhenti pada pemeriksaan para saksi maupun pelaku di lapisan bawah. Aparat penegak hukum perlu menelusuri aliran dana, pola transaksi, hubungan antarpihak, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari praktik perdagangan tidak wajar.

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Pengungkapan aktor intelektual dan pemodal besar dinilai penting untuk memastikan penanganan perkara benar-benar menyentuh akar persoalan. Sebab, praktik manipulasi saham diduga dapat melibatkan jaringan dengan struktur dan peran yang berbeda, mulai dari pengendali transaksi hingga pihak yang menikmati keuntungan.

Publik juga menantikan keterbukaan informasi mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan Bareskrim Polri. Transparansi diperlukan untuk memberikan kepastian kepada investor bahwa proses penegakan hukum berjalan secara profesional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, sepanjang tidak mengganggu kepentingan penyidikan.