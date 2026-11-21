Menteri UMKM RI Maman Abdurahman saat pelepasan ekspor produk turunan kelapa dalam Kalbar Sustainable Business Forum di Hotel Golden Tulip Pontianak, Sabtu (21/11). (den)

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PONTIANAK POST – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI Maman Abdurahman mendorong pelaku UMKM Kalimantan Barat mengembangkan komoditas lokal menjadi produk bernilai tambah dan berorientasi ekspor. Ia juga mengingatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalbar agar lebih fokus menggarap potensi ekonomi daerah ketimbang disibukkan dinamika organisasi.

Advertisement Dorongan tersebut disampaikan Maman saat melepas ekspor produk turunan kelapa dalam rangkaian Kalbar Sustainable Business Forum di Hotel Golden Tulip Pontianak, Sabtu (21/11).

Dalam kegiatan itu, produk turunan kelapa berupa cocopeat dan briket kelapa diekspor oleh Korindo, salah satu UMKM binaan Kementerian UMKM yang sebelumnya difasilitasi mengikuti penjajakan akses pasar di China.

Maman menyebut ekspor tersebut menjadi contoh bahwa komoditas lokal memiliki peluang besar jika diolah menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi.

Menurutnya, kelapa selama ini lebih banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi, seperti minuman, santan, dan bahan makanan. Padahal, berbagai bagian kelapa dapat diolah menjadi produk industri yang memiliki pasar internasional.

"Selama ini kita hanya melihat kelapa untuk kelapa muda, buat minum, kelapa tua diperas santan, atau dibuat kue. Padahal, produk-produk turunan kelapa itu banyak sekali yang bisa kita manfaatkan," ujarnya.

Ia berharap keberhasilan ekspor tersebut mendorong pelaku UMKM dan Kadin Kalbar lebih serius menggarap komoditas unggulan daerah. Selain kelapa, Maman melihat potensi pada ikan arwana, keratom, serta berbagai produk pangan lokal.

Namun, menembus pasar internasional membutuhkan kesiapan produk, mulai dari standar kualitas, perizinan, pembiayaan hingga akses pasar.

Maman meminta pengusaha membangun sinergi dengan Badan Karantina dan instansi terkait untuk memastikan kelancaran perdagangan komoditas. Dukungan perbankan, termasuk Bank Kalbar, juga diperlukan untuk membantu pembiayaan usaha yang memiliki prospek dan perencanaan bisnis jelas.

Ia menegaskan, pemerintah berupaya memperluas akses dan mempercepat pertumbuhan pengusaha lokal. Namun, peluang tersebut harus diikuti kemauan dan keseriusan pelaku usaha.

"Kata kuncinya adalah mau atau tidak. Setelah mau, serius atau tidak. Itu yang paling penting," tegasnya.

Sentil Dinamika Kadin

Maman secara khusus mengingatkan Kadin Kalbar agar tidak larut dalam dinamika internal organisasi. Menurutnya, energi organisasi seharusnya diarahkan untuk membuka peluang usaha dan memperkuat kolaborasi dengan UMKM.

"Daripada berdinamika-dinamika organisasi yang tidak mengerucut, lebih bagus teman-teman Kadin bersama-sama dengan UMKM di Kalimantan Barat fokus melihat peluang dan potensi usaha yang ada di Kalbar," katanya.

Ia menilai Kalbar memiliki banyak komoditas potensial yang perlu didorong menjadi kekuatan ekonomi daerah. Salah satunya keratom yang membutuhkan kepastian tata kelola.

Maman mengungkapkan, pihaknya telah membicarakan penyiapan peraturan daerah (perda) tentang tata kelola keratom bersama pemerintah provinsi.

"Perda tata kelola keratom perlu disiapkan karena selama ini kondisinya masih naik turun," ungkapnya.