PONTIANAK POST – Grab Indonesia mengalokasikan bantuan kemanusiaan hampir Rp2 miliar untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kabut asap di Kalimantan dan Sumatra. Bantuan melalui GrabForGood Fund tersebut menyasar 3.800 mitra pengemudi dan keluarga terdampak, komunitas relawan pemadam, serta masyarakat yang membutuhkan dukungan pemulihan kesehatan.

Bekerja sama dengan BenihBaik.com, bantuan disalurkan dalam bentuk paket pangan, perlindungan kesehatan, dan dukungan operasional bagi relawan pemadam karhutla.

Advertisement Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan, mitra pengemudi dan keluarga merupakan bagian penting dari ekosistem Grab yang perlu mendapat perhatian, terutama saat menghadapi situasi darurat.

"Kami berharap dukungan ini dapat membantu meringankan beban Mitra Pengemudi dan keluarga, memperkuat upaya komunitas, serta mendukung pemulihan di wilayah terdampak," ujarnya.

Di Kalimantan, bantuan pangan disalurkan kepada lebih dari 1.500 mitra pengemudi dan keluarganya. Sementara itu, 3.800 mitra pengemudi mendapat paket perlindungan kesehatan berisi masker, oksigen kaleng, multivitamin, dan perlengkapan perawatan mata.

Advertisement Penyaluran difokuskan di Pontianak, Palangka Raya, dan Banjarmasin. Adapun di Sumatra, bantuan perlindungan kesehatan menjangkau mitra pengemudi di Palembang, Jambi, Pekanbaru, dan Padang.

Selain itu, sebagian bantuan dialokasikan untuk mendukung operasional relawan pemadam karhutla di tujuh desa terdampak. Dukungan meliputi konsumsi relawan, bahan bakar kendaraan, serta bahan bakar peralatan pemadaman.

Program penanganan karhutla ini dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada Oktober-November 2026 dengan fokus bantuan bagi mitra pengemudi dan operasional komunitas relawan. Tahap kedua direncanakan mulai Desember 2026 hingga kuartal I 2027, menyesuaikan perkembangan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Founder dan CEO BenihBaik.com Andy F. Noya mengatakan, penyaluran bantuan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah, baik untuk mitra pengemudi dan keluarganya maupun relawan yang terlibat langsung dalam pemadaman.

"Kebutuhan setiap wilayah bisa berbeda. Karena itu, penyaluran bantuan perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan," katanya.