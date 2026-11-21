Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mencoba kuliner buatan UMKM Kubu Raya pada kegiatan Seribu Satu Pasar Rakyat yang dilaksanakan di Kubu Raya, Kalbar, Sabtu (21/11/2026) (ANTARA/Rendra Oxtora)

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PONTIANAK POST - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah menyiapkan skema pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan bunga sekitar 4 persen melalui Program Investasi Pemerintah (PIP). Skema tersebut disiapkan untuk memperluas akses permodalan murah bagi pelaku usaha.

Muhaimin menyampaikan hal itu dalam sambutannya pada kegiatan Seribu Satu Pasar Rakyat di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (21/11).

Advertisement Selain skema pembiayaan PIP, pemerintah juga mendorong penurunan bunga pembiayaan melalui program Permodalan Nasional Madani (PNM) dari sebelumnya 23 persen menjadi 8 persen.

"Pemerintah terus mengembangkan berbagai skema pembiayaan terjangkau, termasuk menurunkan bunga pembiayaan melalui program Permodalan Nasional Madani (PNM) dari sebelumnya 23 persen menjadi delapan persen," katanya.

Pembiayaan murah dinilai menjadi salah satu upaya untuk memperkuat UMKM agar bisa berkembang dan menjadi pihak pertama yang menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Dorong Subsidi Bunga

Muhaimin mengatakan pemerintah juga mendorong pemberian subsidi bunga dan pengembangan sumber pembiayaan alternatif, baik dari pemerintah maupun masyarakat.

"Pemerintah juga mendorong pemberian subsidi bunga dan pengembangan sumber pembiayaan alternatif, baik yang berasal dari pemerintah maupun masyarakat, sehingga pelaku UMKM memperoleh akses modal tanpa terbebani biaya pinjaman yang tinggi," tuturnya.

Menurut dia, akses permodalan yang terjangkau menjadi salah satu faktor penting untuk memperkuat kemampuan UMKM dalam mengembangkan usaha.

Namun, penguatan UMKM tidak cukup hanya melalui penyediaan modal. Pelaku usaha juga membutuhkan pendampingan, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses pemasaran agar mampu berkembang.

Pembiayaan untuk Kemandirian Ekonomi

Muhaimin mengatakan pemberdayaan ekonomi juga diarahkan untuk mendorong masyarakat penerima bantuan sosial beralih menjadi kelompok produktif dan mandiri secara ekonomi.

Dalam sambutannya, ia menyebut sekitar 23 juta warga masih menikmati berbagai program bantuan sosial dan fasilitas pemerintah.