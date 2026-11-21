Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mencoba kuliner buatan UMKM Kubu Raya pada kegiatan Seribu Satu Pasar Rakyat yang dilaksanakan di Kubu Raya, Kalbar, Sabtu (21/11/2026) (ANTARA/Rendra Oxtora)

PONTIANAK POST - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mendorong perusahaan berskala besar memperluas kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah tersebut ditujukan agar produk lokal memperoleh akses pasar lebih luas dan pelaku usaha kecil terlibat dalam rantai pasok perekonomian nasional.

Advertisement Muhaimin menyampaikan hal itu saat membuka kegiatan 1001 Pasar Rakyat di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (21/11).

Menurut dia, perusahaan besar memiliki jaringan usaha, kemampuan permodalan, dan akses pasar yang dapat dimanfaatkan untuk membantu UMKM meningkatkan kapasitas serta mengembangkan skala usaha.

"Pemerintah menilai perusahaan besar memiliki keunggulan dalam hal jaringan usaha, kemampuan permodalan, dan akses pasar yang dapat dimanfaatkan untuk membantu UMKM meningkatkan kapasitas serta mengembangkan skala usahanya," kata Muhaimin.

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UMKM Didorong Masuk Rantai Pasok dan Ekspor

Muhaimin mengatakan kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM perlu dibangun melalui pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Melalui kemitraan tersebut, UMKM diharapkan tidak hanya menjadi pemasok produk, tetapi juga memperoleh kesempatan lebih luas untuk terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi.

Pemerintah juga mendorong keterlibatan UMKM dalam rantai pasok, perdagangan, hingga kegiatan ekspor agar pelaku usaha lokal turut menikmati manfaat pengembangan sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Melalui dukungan pemerintah dan dunia usaha, UMKM diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperluas jangkauan pemasaran, serta berkembang menjadi bagian penting dalam penggerak perekonomian daerah dan nasional," kata dia.

1001 Pasar Rakyat Jadi Ruang Kolaborasi

Menurut Muhaimin, kegiatan Seribu Satu Pasar Rakyat menjadi ruang pertemuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk membangun kerja sama konkret dalam memperkuat posisi UMKM.

Selain kemitraan, pemerintah mendorong pembangunan ekosistem usaha melalui penyediaan pembiayaan terjangkau, pendampingan, peningkatan kapasitas, dan perluasan jaringan pemasaran.

Muhaimin juga menekankan bahwa pelaku UMKM harus menjadi pihak yang lebih dahulu menikmati manfaat pengembangan sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi.