Advertisement PONTIANAK POST - Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kalimantan Barat mendapat peluang lebih besar mengakses pembiayaan setelah Bank Kalbar memperoleh tambahan kuota Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp1 triliun hingga akhir 2026. Tambahan alokasi tersebut disiapkan untuk memperluas pembiayaan usaha masyarakat, khususnya pada sektor produktif.

“Tambahan kuota KUR hingga Rp1 triliun sampai dengan akhir tahun 2026 ini merupakan amanah dan kepercayaan yang besar. Ini akan kami salurkan secara optimal, tepat sasaran, dan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian,” ujar Direktur Utama Bank Kalbar Rokidi di Pontianak, Sabtu.

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Tambahan kuota tersebut disampaikan dalam kegiatan Kalbar Sustainable Business Forum (KSBF) 2026 yang digelar Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI melalui Deputi Bidang Usaha Menengah di Hotel Golden Tulip Pontianak.

Forum yang mengangkat tema "Sinergi Mindset Ekonomi Hijau: Pengelolaan Sumber Daya Alam Lokal Menuju Ekonomi Berkelanjutan di Kalimantan Barat" itu dihadiri Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman, jajaran kementerian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, lembaga keuangan, dunia usaha, serta pelaku UMKM.