PONTIANAK POST – Keterbatasan modal, bahan baku, dan akses pemasaran masih menjadi kendala pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kalimantan Barat. Pemerintah didorong memperkuat ekosistem usaha agar pelaku UMKM tidak sekadar bertahan, tetapi mampu berkembang dan bersaing.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, penguatan UMKM membutuhkan dukungan konkret, terutama kemudahan pembiayaan, ketersediaan bahan baku, dan perluasan jaringan pemasaran.

Advertisement Hal itu disampaikannya saat menghadiri puncak kegiatan 1.001 Pasar Rakyat di area parkir Gaia Bumi Raya City, Kabupaten Kubu Raya, Sabtu (21/11/2026) pagi.

Menurut Gus Imin, pelaku UMKM telah menunjukkan ketangguhan menghadapi berbagai keterbatasan. Namun, pemerintah perlu memastikan mereka mendapat dukungan agar dapat mengembangkan usaha.

"Pelaku UMKM adalah fighter-fighter sejati, fighter Merah Putih yang harus dihargai. Mereka terus bertahan meskipun menghadapi badai, berbagai rintangan, beratnya permodalan, dan tantangan iklim usaha," ujarnya.

Advertisement Muhaimin menyebut tiga aspek utama yang perlu diperkuat, yakni jejaring dan kolaborasi usaha, akses permodalan, serta ketersediaan bahan baku.

Persoalan bahan baku bahkan membuat sejumlah industri masih bergantung pada pasokan luar negeri. Salah satunya industri fesyen yang menggunakan bahan baku dari Tiongkok.

"Misalnya, industri fashion yang masih bergantung pada bahan baku dari Cina. Ini akan terus kita cari jalannya agar ketergantungan tersebut bisa diatasi," jelasnya.

Di sisi pembiayaan, pemerintah mendorong perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan inovasi skema kredit agar lebih mudah dijangkau pelaku UMKM. Langkah ini juga diharapkan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman rentenir yang dapat membebani usaha.