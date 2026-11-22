PONTIANAK POST – Produk minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan turunannya berpeluang memperluas pasar di Uni Eropa setelah Indonesia dan Uni Eropa menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (IEU-CEPA). Kesepakatan ini membuka jalan bagi penghapusan bea masuk sebagian besar produk ekspor Indonesia, termasuk sawit, menjadi nol persen.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, sebanyak 90,4 persen pos tarif Uni Eropa akan langsung dihapus saat perjanjian mulai berlaku. Fasilitas tersebut mencakup minyak kelapa sawit dan sejumlah produk turunannya, karet, alas kaki, serta tekstil dan produk tekstil.

Advertisement "Lebih dari 98 persen pos tarif UE akan memberikan akses pasar dengan tarif preferensial bagi produk ekspor unggulan Indonesia seperti minyak kelapa sawit dan turunannya, alas kaki, tekstil, produk perikanan, karet, furnitur, dan berbagai produk manufaktur lainnya," ujar Budi.

Penurunan tarif diharapkan meningkatkan daya saing harga produk Indonesia sekaligus memperbesar peluang eksportir nasional memasuki pasar Eropa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, IEU-CEPA akan menghapus bea masuk lebih dari 90 persen barang yang diperdagangkan kedua pihak. Kesepakatan tersebut diperkirakan menghemat biaya perdagangan hingga 600 juta euro setiap tahun.

Advertisement Namun, peluang ekspor sawit masih berhadapan dengan persoalan standar lingkungan dan keberlanjutan, terutama terkait deforestasi. Isu ini selama ini menjadi salah satu perhatian Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit Indonesia.

Airlangga mengatakan, Indonesia telah menerapkan kebijakan moratorium deforestasi sejak beberapa tahun lalu. Pemerintah juga telah menyampaikan sejumlah catatan terhadap Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR), yang penerapannya kemudian ditunda selama dua tahun oleh Uni Eropa.

Menurutnya, Indonesia siap memasok produk yang memenuhi standar keberlanjutan sesuai kesepakatan kedua pihak.

IEU-CEPA ditandatangani di Brussels, Belgia, Sabtu (21/11). Perjanjian tersebut ditargetkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027 setelah melalui proses ratifikasi di masing-masing pihak.