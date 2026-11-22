PONTIANAK POST – Skema pembiayaan menjadi salah satu penentu terwujudnya pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia. Untuk menghitung kebutuhan investasi dan mengantisipasi risiko keuangan proyek, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengembangkan perangkat lunak MUFINS (Model for Nuclear Energy Funding and Financing Schemes).

Model tersebut dirancang untuk menganalisis berbagai alternatif pendanaan dan pembiayaan PLTN. Perhitungannya mencakup biaya konstruksi, struktur modal, pinjaman, biaya operasional, proyeksi pendapatan, hingga tarif listrik.

Advertisement Peneliti Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir BRIN, Elok Satiti Amitayani, menjelaskan MUFINS dikembangkan sejak 2024 dan diselesaikan pada 2025. Perangkat ini membantu perencana mengevaluasi kelayakan investasi melalui sejumlah indikator keuangan.

“Dikembangkan sejak 2024 dan diselesaikan pada 2025, MUFINS mengintegrasikan berbagai komponen perhitungan, mulai dari biaya konstruksi, struktur modal, pinjaman, biaya operasional, hingga proyeksi pendapatan dan tarif listrik,” jelas Elok.

Hasil analisis MUFINS mencakup Internal Rate of Return (IRR), Net Present Value (NPV), Debt Service Coverage Ratio (DSCR), serta periode pengembalian investasi. Perangkat tersebut telah memperoleh perlindungan hak cipta atas nama BRIN dan dikembangkan oleh tim sekitar 20 orang.

Advertisement Pengembangan model pembiayaan ini menjadi bagian dari upaya BRIN menyiapkan dasar perencanaan ekonomi PLTN. Sebab, proyek pembangkit nuklir membutuhkan investasi besar, sementara kepastian pengembalian modal dan kemampuan pembiayaan menjadi pertimbangan penting bagi calon investor maupun pemerintah.

Kepala Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler (PREPS) BRIN, Umi Mu’awanah, mengatakan ekonomi merupakan satu dari enam pilar keberlanjutan nuklir. Lima pilar lainnya meliputi lingkungan, keselamatan, ketahanan, pengelolaan limbah, dan infrastruktur.

Menurut dia, analisis ekonomi PLTN tidak cukup hanya menghitung biaya pembangkitan listrik. Kajian juga harus memperhitungkan skema pembiayaan, risiko investasi, serta penerimaan masyarakat.

“Analisis ekonomi PLTN harus mencakup biaya pembangkitan listrik, skema pembiayaan, risiko investasi, hingga penerimaan masyarakat,” ujarnya dalam International Knowledge Sharing & Gathering (I-KSG) Online #21 bertajuk “Ekonomi Nuklir: Pembelajaran Terapan dengan Alat INPRO dan Laboratorium Optimasi Interaktif”, Selasa (17/11).