PONTIANAK POST – Produk minyak sawit Indonesia mendapat peluang lebih besar menembus pasar Eropa setelah Indonesia dan Uni Eropa (UE) resmi menandatangani Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan Investment Protection Agreement (IPA), Sabtu (21/11).

Melalui kesepakatan tersebut, crude palm oil (CPO) Indonesia memperoleh fasilitas kuota bebas bea masuk sebesar 1,9 juta ton. Sementara itu, produk minyak sawit lainnya mendapat kuota 140 ribu ton. Jumlah kuota tersebut akan ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai batas maksimal pada tahun kesembilan penerapan perjanjian.

Advertisement Kesepakatan perdagangan ini menjadi peluang penting bagi industri sawit nasional untuk memperluas pasar ekspor. Penghapusan bea masuk diharapkan meningkatkan daya saing harga produk Indonesia sekaligus membuka ruang bagi peningkatan volume perdagangan dengan negara-negara Eropa.

Penandatanganan berlangsung di Brussels, Belgia, setelah proses perundingan yang dimulai sejak Juli 2016. Substansi perjanjian sebenarnya telah dirampungkan pada 23 September 2025, tetapi penandatanganan baru dilakukan setelah pemeriksaan dan penyelarasan aspek hukum (legal scrubbing) selesai.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, IEU-CEPA merupakan langkah strategis untuk memperluas akses pasar Indonesia di tengah persaingan perdagangan global.

Advertisement "Di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi dunia serta sistem perdagangan global yang semakin kompetitif, Indonesia terus membuka akses pasar melalui kerja sama ekonomi dan salah satunya adalah dengan Uni Eropa," kata Airlangga dalam konferensi pers secara daring, kemarin.

Secara keseluruhan, sebanyak 90,4 persen pos tarif produk Indonesia akan langsung memperoleh fasilitas bea masuk nol persen ketika perjanjian berlaku. Sementara 8,37 persen lainnya mendapat penurunan tarif secara bertahap dalam kurun tiga hingga 15 tahun atau melalui skema kuota tarif (tariff rate quota/TRQ).

Selain minyak sawit dan turunannya, fasilitas tarif nol persen juga mencakup sejumlah produk unggulan Indonesia, seperti garmen, tekstil, kain, aksesori, alas kaki berbahan kulit, sepatu olahraga, dan sandal. Produk-produk tersebut selama ini menjadi andalan ekspor sekaligus menopang industri padat karya.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut, fasilitas penghapusan dan penurunan tarif mencakup lebih dari 98 persen pos tarif produk Indonesia. Cakupannya setara dengan 96,31 persen dari nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa.