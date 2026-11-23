Lapak UMKM pada kegiatan 1001 Pasar Rakyat yang dilaksanakan di Kabupaten Kubu Raya. (ANTARA/Rendra Oxtora)

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PONTIANAK POST – Sebanyak 100 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kubu Raya mendapat fasilitas lapak gratis senilai Rp150 juta. Penyediaan tempat berjualan tersebut dilakukan melalui kolaborasi pemerintah dan sejumlah mitra usaha tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Bupati Kubu Raya Sujiwo mengatakan, setiap lapak memiliki nilai sewa Rp1,5 juta. Dengan demikian, fasilitas gratis bagi 100 pelaku UMKM tersebut setara dengan Rp150 juta.

Advertisement "Seratus pelaku UMKM kita berikan tempat gratis. Kalau disewakan, satu lapak itu Rp1,5 juta. Artinya, ada Rp150 juta yang bisa kita berikan kepada pelaku UMKM tanpa menggunakan APBD," kata Sujiwo.

Fasilitas tersebut diberikan dalam kegiatan 1001 Pasar Rakyat Kubu Raya di area parkir GAIA Bumi Raya City Mall, Sungai Raya, Sabtu (21/11) hingga Minggu (22/11).

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Kolaborasi Tanpa Mengandalkan APBD

Sujiwo menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Pemkab Kubu Raya, serta sejumlah mitra dari sektor perbankan, perkebunan, perdagangan, dan pariwisata.

Menurut dia, pola gotong royong menjadi salah satu cara pemerintah daerah menghadirkan program pemberdayaan masyarakat tanpa harus selalu mengandalkan anggaran daerah.

Selain menyediakan lapak gratis bagi 100 UMKM, kegiatan tersebut juga melibatkan sejumlah mitra usaha yang menyewa tempat dengan tarif Rp5 juta per stan untuk mendukung penyelenggaraan pasar rakyat.

Sujiwo menegaskan, pemberdayaan UMKM tidak cukup hanya melalui bantuan permodalan. Pelaku usaha juga membutuhkan ruang pemasaran agar produk yang dihasilkan memiliki kesempatan lebih besar untuk dikenal dan terjual.

Dorong Pendapatan dan Kesejahteraan Keluarga

Sujiwo berharap fasilitas dan subsidi tersebut dapat membantu meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Dengan penghasilan yang lebih baik, mereka diharapkan mampu memenuhi kebutuhan keluarga, menyisihkan tabungan, hingga membiayai pendidikan anak.

"Tujuan kita bagaimana pelaku UMKM bisa naik kelas, mendapatkan perhatian, sehingga mereka bisa menyekolahkan anaknya, bahkan menguliahkan anaknya. Mereka juga bisa menyisihkan sedikit untuk menabung," ujar dia.

Sujiwo juga mengapresiasi dukungan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.