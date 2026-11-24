PONTIANAK POST – Bank Tabungan Negara (BTN) mulai membidik ekosistem warung Madura sebagai sumber pertumbuhan bisnis baru di luar pembiayaan perumahan. Melalui kolaborasi dengan jaringan ritel tradisional, bank pelat merah itu ingin memperluas transaksi digital sekaligus memperkuat dana murah atau current account saving account (CASA).

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, perseroan terus memperluas penetrasi ke berbagai ekosistem komunitas. Langkah tersebut menjadi bagian dari transformasi bisnis BTN agar tidak lagi hanya bertumpu pada kredit pemilikan rumah (KPR).

Advertisement "Kali ini, kami kerja sama dengan MPStore dan klub sepak bola Madura United FC. Langkah ini sejalan dengan transformasi," jelasnya di Bangkalan, Jawa Timur, Senin (24/11).

Menurut Nixon, pendekatan melalui komunitas klub sepak bola sebelumnya telah dilakukan dan mampu mendorong volume transaksi. Kini, BTN memperluas strategi serupa dengan menyasar ekosistem warung Madura melalui kerja sama dengan penyedia layanan digital untuk warung.

Dalam kolaborasi tersebut, BTN akan menyediakan akses pembayaran digital dan fasilitas kredit bagi pemilik warung. Warung Madura dinilai memiliki posisi strategis karena dekat dengan konsumen dan banyak yang beroperasi hampir sepanjang waktu.

Advertisement "Warung Madura biasanya dekat dengan konsumen dan beroperasi hampir sepanjang waktu. Ini menjadikannya titik strategis untuk memperluas layanan perbankan," imbuhnya.

BTN berharap kerja sama tersebut dapat meningkatkan aktivitas transaksi sekaligus memperbesar porsi dana murah. Perseroan menargetkan rasio CASA terhadap total dana pihak ketiga (DPK) mencapai 65 persen pada akhir 2026.

Pendiri sekaligus Direktur Utama MPStore Abdul Muiz menilai, kolaborasi tersebut relevan dengan perubahan pola belanja masyarakat. Generasi muda, khususnya Gen Z dan Gen Alpha, cenderung membeli kebutuhan harian sesuai keperluan dibandingkan berbelanja dalam jumlah besar sekaligus.

"Ini adalah langkah yang benar oleh BTN. Yang tadinya hanya untuk membeli rumah, jadi sekarang dan itu dibutuhkan," katanya.