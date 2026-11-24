PONTIANAK POST – Pemerintah berupaya mencari jalan keluar atas ancaman penurunan status pasar saham Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI). Presiden Prabowo Subianto dilaporkan telah berkomunikasi langsung melalui konferensi telepon dengan CEO MSCI Henry Fernandez pada 10 November lalu.

Pembicaraan yang berlangsung lebih dari satu jam itu difasilitasi pendiri Bridgewater Associates Ray Dalio. CEO Danantara Rosan Roeslani dan sejumlah pejabat serta orang dekat Presiden juga disebut ikut dalam komunikasi tersebut.

Advertisement Dalam laporan Bloomberg yang dikutip Reuters pada Senin (23/11), Fernandez disebut menyampaikan kesediaan MSCI untuk mempertimbangkan sejumlah alternatif selain penurunan status pasar saham Indonesia dalam dua tahap.

"CEO MSCI Henry Fernandez menyampaikan kesediaannya untuk mempertimbangkan sejumlah alternatif selain penurunan status pasar saham Indonesia dalam dua tahap," demikian laporan tersebut.

Fernandez juga disebut menegaskan bahwa MSCI tidak serta-merta bermaksud menurunkan status Indonesia. Penyedia indeks global itu justru akan terus memberikan masukan kepada pemerintah mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memenuhi standar pasar internasional.

Advertisement Namun, Reuters menyatakan belum dapat memverifikasi secara independen laporan mengenai isi pembicaraan tersebut. MSCI, Ray Dalio, dan juru bicara Presiden juga belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi Reuters.

Transparansi Saham Jadi Sorotan

Ancaman MSCI bukan muncul tanpa alasan. Pada 15 Oktober 2026, penyedia indeks global tersebut secara resmi membuka konsultasi mengenai kemungkinan mengubah klasifikasi pasar Indonesia dari kategori pasar berkembang (emerging market) langsung menjadi pasar mandiri (standalone market).

MSCI menilai reformasi yang diumumkan otoritas Indonesia belum menghasilkan perbaikan yang cukup dan berkelanjutan. Sejumlah persoalan yang disorot meliputi struktur kepemilikan saham yang tidak transparan, dugaan praktik perdagangan terkoordinasi, serta lemahnya penegakan aturan.