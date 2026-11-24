PONTIANAK POST – Bauksit menjadi salah satu komoditas strategis yang dapat memperkuat kerja sama hilirisasi mineral Indonesia dan Korea Selatan (Korsel). Kolaborasi kedua negara dinilai berpeluang mendorong Indonesia masuk ke rantai industri manufaktur bernilai tambah tinggi, mulai dari material maju hingga komponen kendaraan listrik dan perangkat elektronik.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mengatakan, Indonesia memiliki modal sumber daya mineral berupa nikel, bauksit, timah, dan tembaga. Sementara itu, Korsel unggul dalam teknologi industri baterai, material maju, dan manufaktur elektronik.

Advertisement Kombinasi kedua keunggulan tersebut dapat mempercepat pembangunan ekosistem industri terintegrasi, dari pertambangan hingga produksi barang jadi.

"Korsel unggul dalam aspek teknologi industri baterai, material maju, dan manufaktur elektronik. Oleh karena itu, kerja samanya harus diarahkan pada transfer teknologi, pengembangan SDM, dan penguasaan teknologi," ujar Bisman dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa (24/11).

Menurut dia, investasi Korsel perlu diarahkan pada pembangunan industri manufaktur lanjutan. Kerja sama tidak boleh berhenti pada pembangunan fasilitas pengolahan bahan mentah atau produk antara.

Advertisement Dengan arah tersebut, Indonesia berpeluang memperluas rantai industri, mulai dari pemurnian mineral hingga produksi sel baterai, komponen kendaraan listrik, dan perangkat elektronik. Pengembangan industri berbasis bauksit juga dapat memperbesar peluang peningkatan nilai tambah komoditas mineral nasional.

Bisman menilai, penguatan kemitraan tersebut akan meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam rantai pasok global. Manfaatnya tidak hanya berupa peningkatan nilai ekspor, tetapi juga penguasaan teknologi, penciptaan tenaga kerja terampil, dan penguatan industri manufaktur nasional.

"Manfaat jangka panjangnya cukup besar. Bagi Indonesia tentu peningkatan nilai tambah mineral, penguasaan teknologi, penciptaan tenaga kerja terampil, dan penguatan industri manufaktur nasional. Selain itu juga multiplier effect ekonomi," katanya.

Peluang kerja sama itu sejalan dengan dorongan Presiden Prabowo Subianto dalam KTT ke-27 ASEAN-Republik Korea di Manila, Filipina, Senin (16/11/2026). Prabowo mengajak Korsel, salah satu negara dengan industri semikonduktor terkemuka dunia, menjadikan hilirisasi mineral kritis sebagai jembatan kemitraan menuju industri masa depan.