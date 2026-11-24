PONTIANAK POST – Kalimantan Barat masuk empat besar provinsi dengan realisasi investasi hilirisasi terbesar di Indonesia. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat investasi hilirisasi di Kalbar mencapai Rp35,4 triliun sepanjang Januari–September 2026.

Capaian tersebut menempatkan Kalbar di bawah Sulawesi Tengah yang membukukan investasi Rp100,4 triliun, Maluku Utara Rp84,1 triliun, dan Jawa Barat Rp36,9 triliun. Kalbar berada di atas Sulawesi Tenggara yang mencatat Rp27,9 triliun.

Advertisement Secara nasional, realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp480 triliun atau tumbuh 11,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nilai tersebut berkontribusi 31,2 persen terhadap total investasi nasional yang mencapai Rp1.539,2 triliun.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, kontribusi investasi hilirisasi terhadap total investasi nasional terus meningkat. Pada 2024, porsinya tercatat 26 persen, sedangkan pada Triwulan III 2026 mencapai 34 persen.

"Kalau kami melihat trennya, tahun 2024 kontribusi hilirisasi itu 26 persen, di tahun ini (2026) triwulan ketiga itu sudah 34 persen, walaupun dari Januari ke September itu kontribusinya 31 persen. Tentunya kita akan tetap mendorong agar investasi ini terus meningkat menjadi investasi yang berkualitas dan juga bisa memberikan dampak yang positif seperti penyerapan tenaga kerja," ujar Rosan.

Advertisement Berdasarkan sektor, investasi hilirisasi masih didominasi mineral dengan nilai Rp335,1 triliun. Komoditas bauksit menyumbang Rp115,7 triliun, berada di posisi kedua setelah nikel sebesar Rp118,9 triliun.

Investasi mineral lainnya meliputi besi baja Rp40,8 triliun, tembaga Rp39,5 triliun, dan pasir silika Rp7 triliun. Namun, angka tersebut merupakan realisasi nasional dan tidak secara khusus menunjukkan nilai investasi masing-masing komoditas di Kalbar.

Selain mineral, investasi hilirisasi berasal dari sektor perkebunan dan kehutanan sebesar Rp83,6 triliun, minyak dan gas bumi Rp54 triliun, serta perikanan dan kelautan Rp7,3 triliun.

Dari sisi persebaran, investasi hilirisasi masih terkonsentrasi di luar Jawa dengan nilai Rp373,1 triliun atau sekitar 78 persen dari total investasi sektor tersebut. Kondisi ini menunjukkan peran daerah di luar Jawa semakin penting dalam pengembangan industri pengolahan dan peningkatan nilai tambah komoditas.