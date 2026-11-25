PONTIANAK POST – Legalitas pertambangan rakyat di Kalimantan Barat (Kalbar) belum sepenuhnya diikuti kesiapan pengelolaan. Dari tiga Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang telah diterbitkan di Kabupaten Kapuas Hulu, belum satu pun dapat beroperasi karena belum memiliki Kepala Teknik Tambang (KTT). Sementara itu, 364 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) seluas 19.175,86 hektare telah ditetapkan di sembilan kabupaten.

Pemerintah Provinsi Kalbar kini menyiapkan regulasi, pendampingan teknis, teknologi pengolahan, hingga mekanisme kontribusi penambang untuk menata aktivitas pertambangan rakyat. Pembenahan diarahkan agar kegiatan tambang legal, memberikan manfaat ekonomi, serta tidak mengabaikan keselamatan dan kelestarian lingkungan.

Advertisement Gubernur Kalbar Ria Norsan mengatakan, pemerintah sedang menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) untuk memperjelas tata kelola pertambangan rakyat, termasuk besaran kontribusi yang harus diberikan penambang kepada daerah.

“Sedang kita proses. Pergubnya itu untuk menentukan yang pertama distribusi yang dimasukkan kepada pemerintah, berapa masukannya,” kata Norsan usai membuka Simposium Pertambangan Rakyat Kalbar 2026 di Lotus Ballroom Novotel Pontianak Convention Centre, Rabu (25/11).

Besaran kontribusi tersebut belum ditentukan dan akan diatur melalui Pergub. Regulasi itu juga diharapkan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memiliki IPR agar dapat menambang secara legal, sekaligus mendapat perlindungan dan pembinaan.

Advertisement “Dengan adanya IPR ini, kemudian dengan diperdakan dan dipergubkan, kita mengatur bagaimana masyarakat dilindungi dengan aturan. Kemudian, mereka menambang dengan memperhatikan lingkungan. Artinya, mereka sudah ada izinnya sehingga tidak diburu-buru lagi,” ujarnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 75.K/MB.01/MEM.B/2026, sebanyak 364 blok WPR dengan luas 19.175,86 hektare telah ditetapkan di sembilan kabupaten di Kalbar. Namun, legalisasi tersebut masih membutuhkan kesiapan teknis, administrasi, sumber daya manusia, dan pengawasan.

Norsan menyiapkan empat langkah pembenahan. Pertama, memperkuat tata kelola WPR dan IPR melalui kejelasan persyaratan, pendampingan perizinan, serta pembinaan koperasi penambang.

Kedua, mendekatkan hasil riset dengan kebutuhan masyarakat melalui kolaborasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta perguruan tinggi. Pengembangan teknologi pengolahan emas tanpa merkuri, pelatihan keselamatan kerja, dan pengelolaan limbah menjadi bagian dari pendampingan.