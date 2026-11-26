PONTIANAK POST - Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Barat (Kalbar) 2027 naik 8,59 persen menjadi Rp3.316.862 per bulan. Sementara itu, Kabupaten Ketapang menjadi daerah dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tertinggi di Kalbar, mencapai Rp3.837.128.

Kenaikan UMP tersebut sebesar Rp262.310 dibandingkan tahun 2026 yang tercatat Rp3.054.552. Kebijakan ini menjadi acuan pengupahan pekerja di Kalbar mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2027.

Advertisement Penetapan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 tersebut diumumkan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar pada 25 November 2026. Dalam dokumen penetapan, kenaikan UMP dihitung dengan mempertimbangkan inflasi Kalbar sebesar 4,35 persen, pertumbuhan ekonomi 5,65 persen, serta nilai alfa 0,75.

Persentase kenaikan UMP 2027 lebih tinggi dibandingkan kenaikan tahun sebelumnya yang sekitar 6,12 persen. Dengan demikian, kenaikan tahun ini mencapai sekitar 2,47 poin persentase lebih tinggi dibandingkan 2026.

Besaran UMP tersebut menjadi batas acuan bagi penetapan UMK di 14 kabupaten/kota. Seluruh nilai UMK dalam daftar penetapan berada di atas UMP provinsi.

Advertisement Kabupaten Ketapang menempati posisi teratas dengan UMK Rp3.837.128. Dibandingkan UMK 2026 sebesar Rp3.561.801, terjadi kenaikan Rp275.327 atau sekitar 7,73 persen.

Kabupaten Kayong Utara berada di posisi kedua dengan UMK Rp3.618.456, disusul Kota Singkawang Rp3.563.682.

Berikut daftar UMK Kalbar 2027:

Kabupaten Ketapang: Rp3.837.128 Kabupaten Kayong Utara: Rp3.618.456 Kota Singkawang: Rp3.563.682 Kabupaten Mempawah: Rp3.533.412 Kabupaten Bengkayang: Rp3.521.047,95 Kota Pontianak: Rp3.481.574 Kabupaten Landak: Rp3.463.420 Kabupaten Sambas: Rp3.455.833 Kabupaten Sintang: Rp3.413.785 Kabupaten Sanggau: Rp3.389.655 Kabupaten Sekadau: Rp3.384.977 Kabupaten Melawi: Rp3.369.644 Kabupaten Kubu Raya: Rp3.367.918 Kabupaten Kapuas Hulu: Rp3.367.325

Selain UMP dan UMK, pemerintah juga menetapkan upah minimum sektoral untuk sejumlah sektor unggulan di Kalbar.

Pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, khususnya perkebunan kelapa sawit, upah minimum sektoral ditetapkan sebesar Rp3.326.862. Angka tersebut Rp10.000 lebih tinggi dibandingkan UMP.