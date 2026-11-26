PONTIANAK POST - Kabupaten Ketapang mencatat Upah Minimum Kabupaten (UMK) tertinggi di Kalimantan Barat (Kalbar) 2027 sebesar Rp3.837.128 per bulan. Sebaliknya, Kabupaten Kapuas Hulu menjadi daerah dengan UMK terendah, yakni Rp3.367.325, disusul Kubu Raya sebesar Rp3.367.918.

Advertisement Selisih UMK tertinggi dan terendah mencapai Rp469.803. Meski demikian, seluruh UMK 14 kabupaten/kota di Kalbar berada di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp3.316.862.

UMP Kalbar 2027 naik Rp262.310 atau 8,59 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.054.552.

Kenaikan tersebut lebih tinggi dibandingkan kenaikan UMP 2026 yang sekitar 6,12 persen. Penetapannya mempertimbangkan inflasi Kalbar 4,35 persen, pertumbuhan ekonomi 5,65 persen, dan nilai alfa 0,75.

Advertisement Setelah Ketapang, UMK tertinggi berikutnya adalah Kabupaten Kayong Utara Rp3.618.456 dan Kota Singkawang Rp3.563.682.

Berikutnya Kabupaten Mempawah Rp3.533.412, Bengkayang Rp3.521.047,95, Kota Pontianak Rp3.481.574, Landak Rp3.463.420, Sambas Rp3.455.833, dan Sintang Rp3.413.785.

Sementara itu, UMK Sanggau ditetapkan Rp3.389.655, Sekadau Rp3.384.977, Melawi Rp3.369.644, Kubu Raya Rp3.367.918, dan Kapuas Hulu Rp3.367.325.

Selain UMP dan UMK, pemerintah menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk tiga sektor.