PONTIANAK POST – Pengusaha asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, mulai masuk dalam rencana pengembangan jaringan kereta api Trans-Kalimantan. Melalui PT Nusa Investama Utama (NIU), Haji Isam menggandeng perusahaan konstruksi perkeretaapian asal Tiongkok, China Railway Engineering Corporation (CREC), untuk menjajaki pembangunan jaringan transportasi berbasis rel di Pulau Kalimantan.

Penjajakan tersebut ditandai dengan penandatanganan framework agreement antara CREC dan PT NIU di Jakarta, Rabu (25/11). Kesepakatan disaksikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong.

Advertisement Haji Isam hadir dalam agenda tersebut sebagai pimpinan Jhonlin Group sekaligus salah satu pemegang saham PT NIU. Turut hadir Pimpinan SSP Group sekaligus pemegang saham PT NIU Dewi Kam dan Presiden CREC International Engineering Company Zhang Yongkang.

Keterlibatan Haji Isam menarik perhatian karena pengusaha tersebut memiliki portofolio bisnis yang berkembang dari pertambangan batu bara ke sektor energi, perkebunan, logistik, transportasi, hingga manufaktur.

Haji Isam membangun bisnisnya melalui PT Jhonlin Baratama yang didirikan pada 2003. Perusahaan tersebut kemudian berkembang menjadi Jhonlin Group, dengan jaringan usaha antara lain pertambangan batu bara, pelayaran, jasa pelabuhan, transportasi udara, perkebunan kelapa sawit, biodiesel, dan industri gula.

Advertisement Pengalaman di sektor pertambangan dan logistik menjadi latar belakang yang relevan dalam penjajakan proyek kereta api yang salah satu fungsi utamanya mengangkut komoditas dalam volume besar. Jaringan rel diharapkan dapat memperkuat rantai distribusi hasil tambang dan industri di Kalimantan.

Dalam rencana tahap awal, proyek ini mencakup pembangunan jalur ganda (double track) sepanjang 162 kilometer di Kalimantan Timur. Kapasitas angkutan batu bara ditargetkan mencapai 100 juta ton per tahun, dengan potensi peningkatan hingga 200 juta ton per tahun.

Pengembangan tersebut diharapkan menjadi fondasi jaringan kereta api lintas provinsi. Pemerintah menginginkan konektivitasnya tidak berhenti di Kalimantan Timur, tetapi juga mempertimbangkan perluasan menuju Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan provinsi lainnya.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa merupakan salah satu prioritas pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.