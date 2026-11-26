PONTIANAK POST – Perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan terancam menghadapi sanksi lebih berat. Pemerintah dan DPR tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang membuka opsi pembubaran korporasi, selain kewajiban membayar ganti rugi dan biaya pemulihan ekosistem.

Ketentuan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas UU Kehutanan yang mulai dibahas pemerintah bersama Komisi IV DPR RI.

Advertisement Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pemerintah dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pemerintah mengajukan 509 DIM yang memuat 47 usulan perubahan pasal. Rinciannya, 33 perubahan terhadap pasal yang sudah ada dan 14 penambahan pasal baru.

Salah satu sorotan utama revisi tersebut adalah penguatan penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan pembakaran hutan. Sanksi tidak hanya berupa ganti rugi dan kewajiban memulihkan ekosistem, tetapi juga dapat berujung pada pembubaran perusahaan.

Advertisement Selain pengetatan sanksi, revisi UU Kehutanan mencakup delapan agenda strategis lainnya.

Pertama, memperkuat penguasaan negara atas kawasan hutan agar pengelolaannya berjalan secara bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat.

Kedua, memperjelas status dan fungsi hutan, termasuk pengakuan hutan adat sebagai entitas tersendiri sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pengaturan ini juga diarahkan untuk memberikan kepastian hukum dan akses pengelolaan bagi masyarakat sekitar hutan.

Ketiga, memperkuat inventarisasi hutan melalui pemetaan luas kawasan, tutupan hutan, dan kondisi sumber daya hutan secara lebih akurat.