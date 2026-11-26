PONTIANAK POST – Keterlibatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dalam distribusi LPG 3 kilogram tidak akan menambah kuota gas bersubsidi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan alokasi LPG 3 kg pada 2027 tetap sebesar 8 juta metrik ton sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, penyaluran melalui KDKMP hanya mengubah pola distribusi, bukan menambah jumlah LPG bersubsidi yang disediakan pemerintah.

Advertisement “Tidak ada, artinya dengan KDKMP ini tidak ada nambah kuota,” ujar Laode di sela Global Marine Spatial Planning (MSP) Conference & Expo 2026 di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis.

Ia menjelaskan, kuota LPG 3 kg ditetapkan setiap tahun melalui APBN dan dibagi berdasarkan alokasi masing-masing provinsi. Karena itu, penambahan jalur penyaluran melalui koperasi tidak mengubah total pasokan yang telah ditetapkan.

Untuk 2027, kuota LPG 3 kg yang disepakati pemerintah bersama DPR tetap sebesar 8 juta metrik ton.

Advertisement “Masih sesuai (APBN). Masih,” kata Laode.

Dengan skema baru tersebut, distribusi LPG bersubsidi yang selama ini berpusat pada agen dan pangkalan akan memiliki jalur tambahan melalui KDKMP. Koperasi ditempatkan lebih dekat dengan masyarakat untuk membantu penyaluran gas bersubsidi.

Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan agen dan pangkalan LPG 3 kg perlu menyesuaikan diri dengan keterlibatan KDKMP dalam jaringan distribusi. Namun, pengaturan teknis, termasuk kemungkinan penyesuaian alokasi pasokan, tetap menjadi kewenangan Kementerian ESDM.

“Ya, mereka menyesuaikan. Mereka menyesuaikan karena sudah diatur di Perpres bahwa penyaluran itu melalui KDKMP,” kata Ferry seusai rapat koordinasi percepatan operasional KDKMP di Jakarta.