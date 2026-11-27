PONTIANAK POST – Upah Minimum Kota (UMK) Singkawang 2027 naik 9,74 persen menjadi Rp3.563.682 per bulan. Dibandingkan tahun sebelumnya, pekerja di Kota Singkawang memperoleh kenaikan upah minimum sebesar Rp316.295.

Pada 2026, UMK Singkawang ditetapkan sebesar Rp3.247.387. Kenaikan hampir 10 persen ini menjadi penyesuaian terbesar dalam beberapa tahun terakhir sekaligus membawa UMK Singkawang menembus angka Rp3,5 juta.

Advertisement Jika ditarik dalam sembilan tahun terakhir, UMK Singkawang menunjukkan tren peningkatan cukup konsisten. Pada 2019, upah minimum kota ini masih sebesar Rp2.338.840. Angkanya meningkat menjadi Rp2.537.875 pada 2020 dan tidak berubah pada 2021.

Pada 2022, UMK naik menjadi Rp2.596.120,45, kemudian Rp2.781.898,83 pada 2023. Tahun berikutnya, upah minimum kembali meningkat menjadi Rp2.886.916.

Kenaikan berlanjut pada 2025 menjadi Rp3.074.566 dan Rp3.247.387 pada 2026. Dengan penetapan terbaru, UMK Singkawang 2027 mencapai Rp3.563.682.

Advertisement Dalam kurun 2019–2027, UMK Singkawang bertambah Rp1.224.842 atau sekitar 52,37 persen.

Perkembangan UMK Singkawang 2019–2027

Tahun UMK Singkawang Kenaikan 2019 Rp2.338.840 8,51% 2020 Rp2.537.875 8,51% 2021 Rp2.537.875 0% 2022 Rp2.596.120 2,30% 2023 Rp2.781.898 7,16% 2024 Rp2.886.916 3,78% 2025 Rp3.074.566 6,50% 2026 Rp3.247.387 5,62% 2027 Rp3.563.682 9,74%

Dengan kenaikan tersebut, Singkawang menjadi salah satu daerah di Kalimantan Barat dengan upah minimum tertinggi pada 2027.

Berdasarkan data penetapan upah minimum kabupaten/kota, Singkawang menempati posisi ketiga tertinggi di Kalbar. Ketapang berada di posisi teratas dengan UMK Rp3.837.128, disusul Kayong Utara sebesar Rp3.618.456.