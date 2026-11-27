Gubernur Kalbar Ria Norsan saat mengumumkam besaran UMP Kalbar 2027. (Antara)

PONTIANAK POST - Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Barat (Kalbar) 2027 yang hanya mencapai 85 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) masih perlu diperjuangkan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Advertisement Koordinator Wilayah KSBSI Kalbar Suherman mengatakan, nilai KHL di Kalbar saat ini berada di kisaran Rp4 juta. Namun, penetapan upah minimum juga perlu mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha.

"UMP Kalbar saat ini baru 85 persen dari KHL yang sebesar Rp4 jutaan. Pada sisi lainnya kita tetap juga memikirkan keberlangsungan usaha," ujar Suherman di Pontianak, Jumat (27/11).

Ia menjelaskan, dalam perundingan penetapan upah minimum 2027 terdapat perbedaan pandangan mengenai penggunaan indeks alfa. KSBSI mengusulkan indeks alfa 1, tetapi usulan tersebut belum mencapai kesepakatan dengan pihak terkait.

Advertisement Perundingan bahkan sempat mengalami kebuntuan sebelum akhirnya disepakati penggunaan indeks alfa 0,75.

"Kita mau alfa 1, namun tidak ada titik temu. Sempat deadlock dan akhirnya disepakati 0,75 alfanya," ujarnya.

Menurut Suherman, penetapan upah minimum perlu mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus kemampuan dan keberlangsungan dunia usaha agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Ia menjelaskan, UMP berfungsi sebagai jaring pengaman upah minimum di tingkat provinsi. Sementara itu, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan upah minimum sektoral menjadi instrumen pengupahan di tingkat kabupaten/kota.

Dalam praktiknya, sejumlah daerah menetapkan UMK dengan nominal lebih tinggi dibandingkan UMP.

"UMK bisa naik. Di lapangan, daerah menerapkan UMK di atas UMP. Kecuali untuk PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), menggunakan UMP provinsi," katanya.

Terkait hasil penetapan upah minimum 2027, KSBSI Kalbar telah menyampaikan kepada jajaran serikat buruh di kabupaten/kota agar mematuhi ketentuan yang telah disepakati.

Ke depan, KSBSI mendorong pelaksanaan survei KHL dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Langkah tersebut diharapkan menghasilkan data yang lebih komprehensif sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengupahan.

Selain itu, Suherman menekankan pentingnya perbaikan struktur dan skala upah bagi pekerja yang memiliki masa kerja lebih dari satu tahun. Menurutnya, upah minimum seharusnya menjadi jaring pengaman, bukan patokan tunggal bagi seluruh pekerja.

"UMK menjaring sosial pekerja dalam satu tahun. Kita mendorong upah buruh di atas satu tahun dilakukan rekonstruksi upah," ujarnya.

UMP 2027 Tembus Rp3,3 Juta

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp3.316.862 atau naik 8,59 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.054.552.

"Kenaikan tersebut setara Rp262.310 dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1335/NAKERTRAN/2026 tertanggal 20 November 2026 tentang UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kalimantan Barat Tahun 2027," kata Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan.

Dia mengatakan penetapan upah minimum telah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi, unsur serikat pekerja, asosiasi pengusaha, Gapki, APINDO, serta perangkat daerah terkait.

"Penetapan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pekerja maupun dunia usaha. Kami berharap kebijakan pengupahan ini dapat memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha," tuturnya.

Selain UMP, Pemprov Kalbar menetapkan UMSP 2027 untuk tiga sektor usaha, yakni pertanian kelapa sawit sebesar Rp3.326.862, industri minyak mentah kelapa sawit atau CPO sebesar Rp3.326.862, serta pertambangan bijih bauksit sebesar Rp3.416.862.

Sementara itu, seluruh 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 di atas UMP provinsi. Kabupaten Ketapang menjadi daerah dengan UMK tertinggi sebesar Rp3.837.128, sedangkan Kabupaten Kapuas Hulu terendah sebesar Rp3.367.325.