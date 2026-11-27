PONTIANAK POST – Perlindungan dokumen, uang tunai, perhiasan, hingga aset bernilai tinggi membutuhkan sistem penyimpanan yang memadai. Kebutuhan tersebut menjadi perhatian ChubbSafes melalui pameran produk brankas premium di Ayani Megamall Pontianak, 27 November hingga 3 Desember 2026.

Pameran yang diselenggarakan PT Borneo Kawan Kita melalui Gunnebo Indonesia Distribution ini menghadirkan berbagai pilihan brankas untuk kebutuhan rumah tangga, perkantoran, hingga usaha dengan risiko keamanan lebih tinggi.

Advertisement Pengunjung dapat melihat langsung produk, membandingkan kapasitas, serta memperoleh penjelasan mengenai spesifikasi dan tingkat perlindungan setiap tipe brankas.

Business Executive Gunnebo Indonesia Distribution, Nurtiman, mengatakan produk yang ditawarkan terbagi dalam beberapa kategori, mulai kelas ekonomi, menengah hingga high security.

Pembagian tersebut bertujuan menjangkau konsumen dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran berbeda. Menurut dia, anggapan bahwa produk ChubbSafes selalu berharga mahal perlu diluruskan karena tersedia pula pilihan dengan harga lebih terjangkau.

Advertisement "Selama ini masyarakat menganggap produk ChubbSafes identik dengan harga mahal. Karena itu, kami menghadirkan pilihan kelas ekonomi dengan harga lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas dan standar keamanannya," ujar Nurtiman, Jumat (27/11).

Dia menjelaskan, aspek perlindungan menjadi keunggulan utama produk, terutama ketahanan terhadap api dan upaya pembongkaran. Sejumlah tipe juga dilengkapi sertifikasi keamanan berdasarkan standar Eropa.

Untuk kebutuhan rumah tangga, tersedia tipe New Valor, New Fortis dan King Cobra. Sementara kebutuhan perkantoran, termasuk kantor notaris dan lembaga keuangan, dapat menggunakan Senator, DuoGuard T2 dan Kasteel.

Adapun untuk toko emas dan penyimpanan aset bernilai tinggi, tersedia Guardian dan Europa Grade V yang menawarkan tingkat perlindungan lebih tinggi.