Burning BRISE, Dev. Buang Duit Hingga $4,5-5 Juta USDT

Berharap Melejit Sampai “Kill 1-3Zeroes”

PONTIANAK–Para trader dan investor cryptocurency seluruh dunia sedang menantikan tuah pembakaran (pembekuan) BRISE (BITGERT), coin asli dengan Blockchain Bitgert (BRC20) hingga $5 juta dollar (USDT). Itu artinya jika dikonversikan dengan nilai rupiah yakni 5 juta dollar x Rp15.300 (nilai kurs dollar terhadap rupiah sekarang), berarti uang sebanyak Rp76,5 miliar bakalan dibekukan ke dead wallet (dompet mati).

Dompet ini sendiri berfungsi tidak bisa ditransfer atau dijual-belikan. Tujuan burning sendiri untuk menaikan harga BRISE yang terus sideway (tidak naik/turun) pada angka 0,00000035 sampai 0,00000065 USDT Per 1 BRISE.

BRISE, coin asli lewat jaringan Blockchain Bitgert (BRC20) dan sudah masuk ke berbagai CEX (Exchanger Dunia) memang fenomenal.

Kemunculannya pertama tahun 2021 silam, justru dianggap enteng. Namun trader/investor kripto Indonesia dan dunia, yang sudah tahu justru menganggapnya sebagai “midas” emas.

Banyak trader membeli untuk tujuan investasi beberapa tahun ke depan. Apalagi, harganya dari tahun ke tahun terus merensek naik ke papan atas bersaing bersama coin-coin dengan nama besar. Peringkatnya yang duluan ribuan, kini berada di papan 300 yakni peringkat 224 di coin marketcap dan pada coingecko di urutan ke 176.

Harga BRISE jika dikonversikan ke rupiah hari ini, terus sideway, sejak pengumuman burning coin, puncaknya tanggal 28-2-2023. Jika dirupiahkanya harganya naik-turun Rp0,00875 sampai Rp0,01001 per 1 coin BRISE untuk perdagangan tanggal (27/2).

Pembakaran dimaksudkan harga Brise bisa membunuh 1 hingga 5 angka 0. Itu artinya peluang bagi trader untuk menjadi jutawan atau miliader terbuka di depan mata. Jika skenario burning uang samopai Rp76 sukses, BRISE bakalan tidak seharga seperti sekarang yakni Rp0,0092000 per 1 BRISE. “Banyak jutawan atau miliader baru akan lahir,” kata Mr.Rich trader dan investor kripto berbagai market dunia dalam siaran releasenya di grup telegram krypto.

Memang banyak pengamat kripto terkenal dunia memprediksi harga BITGERT tahun 2023 hingga 2024 akan menyentuh ATH baru yakni Rp1 sampai 250 per 1 BRISE. Ada juga pengamat terkenal memprediksi BRISE dengan banyak projek layak dihargai $1 sampai $44 per 1 BRISE. Penulis sendiri sudah menyimpan token ini dari jaringan BSC (Binance Smart Chain) sejak tahun 2021 silam. Waktu itu lewat ICO (Initial Coin Offer), harganya hanya Rp0,000000000001 per 1 BRISE. Jelas saja cukup dengan uang Rp100.000, anda sudah memiliki ratusan miliar coin BRISE. Atau punya 50 dollar saja, ada menjadi pemilik triliunan koin BRISE. Bayangkan harganya hari ini sudah menyentuh level Rp0,0090 per 1 BRISE. Investasi mengiurkan bukan ? mudah menjadi jutawan atau miliader lewat kripto. Atau justru sebaliknya ? salah memilih koin/token, justru anda terpuruk?

Mr.Rich menyebutkan BRISE coin yang disimpannya di L Bank, Bitmart, Huobi, Gate IO dan CEX lain memang tidak sedikit. Apalagi project BRISE sendiri banyak sekali. Terus running (berjalan) sampai sekarang. Mr.Rich nama samaran bukanlah pemain baru dari dunia kripto.

Dia adalah salah satu whales (paus) yang memiliki banyak Bitcoin (BTC), ETH dan BNB. Di akun tweeternya banyak sekali pengikut yang mendengarkan akan kemana uang mereka di investasikan. Seperti sang pendegung agung Elon Musk, sepak terjang Mr.Rich juga diikuti followernya untjjk berinvestasi kripto dan benar-benar worth it.

Dulunya, ia membeli banyak ETH (Ethereum) yang pernah seharga Rp60 jutaan per 1 ETH, ketika orang-orang pesimis berinvestasi di kripto. Begitu juga ketika dia memutuskan membeli Bitcoin (BTC), banyak orang menghina dan mengejeknya. Sekarang, namanya dikenal sebagai tuan besar kripto dan tengah menikmati hasilnya dan hidup kaya raya di Dubai dan Negara-Negara Eropa. Kekayaannya diprediksi setara dengan yang dimiliki Elon Musk dan orang kaya dunia lain, saat banyak suara sumbang pesimis berinvestasi kripto.

Motonya, kripto always go to the moon dipraktekannya di BRISE go to the moon. Pesannya Hold and sell, when you feel need it. Rich berasumsi, kripto dengan project bagus lambat laun bakalan launching di exchanger dunia semacam Binance, Coinbase Exchange, Kraken, Crypto.Com, Bitfinex, Gemini. Kucoin dan Huobi Global saja sudah merelease BRISE Coin. Tinggal menunggu waktu saja, CEX terbesar dunia memperdagangkannya. Jelas dampaknya adalah harganya akan tidak seperti sekarang lagi.

BRISE coin memang banyak dipakai perusahaan-perusahaan besar kripto untuk menjalin kerjasama. Proyek Bitgert menjadikan BRISE Coin sebagai inisiatif potensial dalam jangka panjang. Bitgert adalah salah satu inisiatif crypto paling terkenal saat ini. Data diambil dari situs web proyek bahwa Bitgert adalah Organisasi Rekayasa Kripto yang telah membangun Blockchain tercepat.

Pertukaran berbasis Bitcoin, Bitgert, mengklaim memiliki blockchain yang dapat memproses 100.000 transaksi per detik dengan hampir tanpa biaya sama sekali.

“Bitgert Coin, proyek DeFi dan dApps yang berkembang pesat, terlibat dalam berbagai upaya. Sekarang Bitgert Coin telah tumbuh secara signifikan di pasar crypto. Bitgert Coin telah memberikan pengembalian besar kepada investor pertamanya pada tahun 2021,” katanya.

Adrianto, pengamat kripto tanah air dihubungi lewat telegramnya mengatakan harga Bitgert Coin pernah melonjak ke harga tertinggi sepanjang masa (ATH) sebesar RP0,02 pada awal Maret 2022 silam. Dengan Burning terbesar sekarang, peluang membunuh satu sampai tiga 0, bakalan menjadikan harganya di atas Rp1-10 rupiah per 1 BRISE. “Jelas investasi kripto ini menguntungkan, jika trader tersebut paham dan tahu,” ujarnya.

Dengan jumlah token dan dukungan komunitas masih terbatas, masa depan Bitgert Coin akan cerah. Bayangkan jika seluruh trader dan investor dunia menyimpannya dalam jangka panjang, jelas harganya tidak akan rontok lagi ke bawah. Apalagi sebanyak $4,5-5 Juta Dollar (USDT), akan menjadikan pembakaran BRISE sebagai terbesar yang pernah ada, pada 28-2-2023 hari ini (kemarin).

Dia berani memprediksikan harga BRISE Coin akan terus naik dalam 5 sampai 10 tahun ke depan, melebihi level $75 pada akhir dekade ini. Pada tahun 2023, kebangkitan aset kripto mungkin sederhana. Diperkirakan nilai perdagangan tertinggi BRISE Coin akan tumbuh besar. Menyentuh level Rp100-Rp14.340 per 1 BRISE, bukan perkara sulit.

“Pertanyannya, anda tahu kesempatan ini kenapa harus menunggu. Lebih bijak anda simpan uang di Bank konvesional atau berinvestasi coin yang sudah menjadi incaran trader dan investor kripto dunia,” ujarnya seraya menjelaskan berinvestasi, pakailah uang dingin jangan uang dapur. (den)