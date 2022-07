Menyambut Bless This Fest! Kebangkitan Konser Musik di Pontianak

PONTIANAK- Dua tahun menghadapi pandemi Covid-19, turut mematikan kegiatan bermusik di Kota Pontianak. Namun, sejak gencarnya vaksinasi dan capaian vaksinasi mencapai target, kegiatan berkesenian mulai gencar dilaksanakan kembali. Larangan-larangan untuk berkerumun mulai dilonggarkan. Salah satunya konser musik di Kota Pontianak.

Bless This Fest, salah satu konser terbesar di Kalimantan Barat digelar. Konser yang dilaksanakan selama dua hari, 2-3 Juli 2022 ini mengawali bangkitnya konser besar di Kota Pontianak. Artis-artis papan atas Indonesia tampil sebagai line up Bless This Fest.

Di hari pertama, Bless This Fest menampilkan musisi-musisi terkenal di Kalimantan Barat seperti LAS dan Coffternoon. Sebagai pamungkas di hari pertamanya, Bless This Fest menampilkan Nadin Amizah dan D’Masiv.

Di hari kedua, Bless This Fest hadir lebih enerjik, dengan menampilkan Burgerkill dan Vierratale sebagai penutupnya.

Eko Susanto, founder Bless This Fest berharap festival ini akan kembali menggairahkan kembali ekonomi kreatif di Kota Pontianak.

Hal yang sama dikatakan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kalimantan Barat, Windy Prohastari. Menurutnya, Bless This Fest menjadi indikator bahwa salah satu sektor ekonomi kreatif di Kalbar kembali bangkit.

Selain konser musik, Bless This Fest menghadirkan puluhan booth kreatif di area festival. Industri fashion lokal hingga kuliner autentik kaum muda, hadir bersamaan mengiringi ‘pesta penyambutan’ kembalinya wadah berekspresi kaum kreatif tersebut. Kerinduan akan konser musik besar terobati oleh Bless This Fest. (azk)