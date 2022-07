Apresiasi Band Lokal Meningkat, Bless This Fest Hapus Stigma ‘Band Pembuka’

PONTIANAK- Gelaran Bless This Fest baru saja berlalu. Salah satu konser musik terbesar di Kota Pontianak ini dilaksanakan selama dua hari full, 2-3 Juli 2022. Seperti festival pada umumnya, festival ini memparadekan para musisi, baik lokal maupun nasional. Seluruh band main di panggung utama dengan fasilitas yang sama pula.

Namun, ada yang lain dari Bless This Fest 2022 ini. Yang berbeda adalah apresiasi penonton terhadap band lokal. Nyaris setiap band lokal yang tampil, seluruh penonton tak beranjak dari tempatnya berdiri. Bahkan, bernyanyi bersama band yang tengah tampil. Beberapa band lokal yang tampil diantaranya Cofternoon, LAS, Wai Rejected, Cabik, Utara dan Hira.

Sebut saja saat Coffternoon tampil membawakan lagu ‘Sepanjang Hari’, nyaris seluruh penonton yang jumlahnya 3000 orang hapal setiap penggalan lirik yang dinyanyikan Uwing sang vokalis.

Puncaknya, saat LAS didaulat tampil menjelang D’Masiv. Ribuan penonton kembali bernyanyi dan menari bersama saat lagu Borneo is Calling dinyanyikan.

Arbian Octora, sebagai salah satu pengamat musik di Pontianak mengatakan. Apresiasi terhadap band lokal meningkat drastis.

“Salut buat penonton, memberi apresiasi yang tinggi untuk band lokal di Pontianak. Seakan menghilangkan stigma tentang band lokal sebagai ‘band pembuka’ para band nasional yang didatangkan dari luar,” ujar pria yang karib disapa Bian.

Bless This Fest yang menghadirkan band nasional papan atas seperti Burgerkill, D’Masiv, Vierratale dan penyanyi cantik Nadin Amizah terbilang sukses digelar. Kini, indikator kesuksesan sebuah konser musik patut ditambah. Selain line up band nasional papan atas yang tampil dan penonton yang membludak, apresiasi terhadap band lokal juga patut dipertimbangkan. Dan Bless This Fest menghadirkan semua itu dengan sempurna. (azk)