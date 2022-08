Tembus 500 Ribu Penonton di Hari Pertama

JAKARTA – Film Pengabdi Setan 2: Communion berjaya pada hari pertama penayangan. Film arahan sutradara Joko Anwar tersebut berhasil ditonton sebanyak 501.171 atau setengah juta lebih penonton.

Kabar baik tersebut diungkapkan Joko Anwar melalui unggahan terbarunya di Instagram. Sutradara berlatar belakang wartawan itu mengatakan, perolehan data tersebut sampai dengan Kamis (4/8) sore sekitar pukul 16.00 WIB. Itu artinya masih sangat terbuka kemungkinan angka tersebut akan terus bertambah sampai kemarin malam.

“Masih panjang perjalanan, tapi sampai dengan jam 16.00 hari ini (kemarin sore), ini ada kabar baik dari Pengabdi Setan 2, teman-teman,” tulis Joko Anwar memberi tahu publik soal perolehan jumlah penonton film Pengabdi Setan 2 yang sudah mencapai setengah juta penonton.

“Ini bisa terjadi karena doa dan dukungan teman-teman semua. Salam dari kami semua. #pengabdisetan2,” imbuh Joko Anwar.

Film Pengabdi Setan 2: Communion memang digarap secara serius. Secara sinematografi dan estetika dalam film dipastikan lebih baik dari yang pertama melibatkan sinematografer kenamaan tanah air Ical Tanjung.

Joko Anwar mengungkapkan film Pengabdi Setan 2 Communion digarap dengan sangat teliti. Selain mengandalkan properti saat syuting, film ini juga menggunakan efek CGI tapi dikerjakan dengan sangat teliti. Joko Anwar pun memastikan penonton tidak akan tahu mana yang menggunakan properti dan efek CGI saking telitinya proses penggarapannya.

Selain itu, film Pengabdi Setan 2: Communion berfokus pada rumah susun. Film ini menjalani syuting di salah satu rusun terbengkalai di daerah Jakarta Timur yang sudah belasan tahun tak ditempati. Salah satu hal yang menarik, Joko Anwar dan tim membangun lift sendiri lantaran belum ada lift di sana.

“Tantangannya adalah dinding-dindingnya ada yang belum dibangun, jadi kita bangun dinding. Lift bolong kita juga bangun lift. Kayak kita konstruk at least beberapa lantai dari rumah susun itu,” kata Joko Anwar dalam kanal YouTube HAHAHA TV.

Selain itu, Joko Anwar juga menyebut banjir besar dalam film Pengabdi Setan 2 mengombinasikan efek CGI dan banjir buatan yang menggenangi satu lantai rusun. Joko Anwar dan tim harus menyiramkan air sebanyak 26 tangki untuk dapat merendam rusun.

“Ada adegan kita merendam satu lantai, banjir, dan itu banjir beneran. Kita memang menggunakan CGI, tapi kita juga merendam satu lantai. At least dengan 26 tangki air, 26 mobil, dan itu keep coming karena airnya bocor, rembes,” tuturnya.

Film Pengabdi Setan 2: Communion berkisah tentang Rini dan adik- adiknya yang berhasil menyelamatkan diri dari kejadian mengerikan yang sampai membuat mereka harus kehilangan ibu. Beberapa tahun kemudian, Rini dan adik- adikn serta Bapak memutuskan tinggal di rumah susun. Mereka percaya tinggal di rumah susun aman karena ada banyak orang jika tiba-tiba terjadi sesuatu.

Pada sebuah malam penuh teror, Rini dan keluarga harus kembali menyelamatkan diri saat mengetahui fakta mengejutkan yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. (jpc)