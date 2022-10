Sunbear Music Festival Kuching, Hadirkan Boy Pablo Hingga Danilla

KUCHING- Sarawak, Malaysia kembali menggelar konser musik bertaraf internasional. Sejak dibukanya pintu perbatasan untuk para wisatawan luar negeri, Malaysia kerap melangsungkan event untuk menarik minat wisatawan. Salah satunya adalah pagelaran seni dan musik.

Pada 9-10 Desember 2022 mendatang, Kuching akan menggelar Sunbear Music and Arts Festival. Konser musik yang dipadukan dengan pertunjukan seni ini akan berlangsung selama dua hari.

Band dan penyanyi papan atas dari berbagai negara dihadirkan di konser yang akan digelar di Sarawak Cultural Village. Diantaranya The Red Jumpsuit Apparatus dari Amerika, Boy Pablo dari Norwegia, FUR dari Inggris dan Phum Viphurit dari Thailand.

Diantara artis tersebut, tak ketinggalan artis dari Indonesia, sang penyanyi perempuan dengan bakat selangit Danilla, serta Reality Club dan Ramengvrl.

Band asal Singkawang, Take it Easy pun turut ambil bagian diantara line up Sunbear Festival.

Tiket Sunbear Festival sudah bisa dibeli di www.liveinkch.com dengan harga variatif. Untuk presale harga tiket perhari dijual seharga 180 Ringgit atau sekitar 600 ribu rupiah. Dan untuk harga tiket dua hari konser adalah 330 Ringgit atau sekitar 1,1 juta rupiah.

Untuk informasi lebih ditail, bisa ikuti terus di akun Instagram @sunbearfest. **