Siapa Pengganti Daniel Craig? Callum Turner dan Jack Lowden Masuk Kandidat James Bond Baru

Callum Turner, Jack O'Connell, dan Jack Lowden. (The Hollywood Reporter)

PONTIANAK POST - Pencarian pemeran James Bond berikutnya memasuki tahap penting. Aktor Callum Turner dan Jack Lowden dikabarkan masuk dalam daftar kandidat yang mengikuti uji layar untuk memerankan agen rahasia Inggris, 007.

Advertisement Menurut laporan The Hollywood Reporter, uji layar tersebut dijadwalkan berlangsung di London mulai akhir pekan kemarin.

Proses seleksi dilaporkan dapat melibatkan sedikitnya tiga aktor, sementara sumber lain menyebut jumlah kandidat bisa mencapai lima orang.

Turner baru-baru ini membintangi film komedi romantis One Night Only, sedangkan Lowden dikenal melalui serial Slow Horses.

Advertisement Namun, belum ada pengumuman resmi yang memastikan siapa saja kandidat yang mengikuti uji layar tersebut.

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Jacob Elordi dan Jack O’Connell Dikabarkan Tidak Ikut

Nama aktor lain yang sempat dikaitkan dengan peran James Bond adalah Jack O’Connell, yang membintangi film Sinners. Namun, sumber yang dikutip The Hollywood Reporter menyebut O’Connell tampaknya tidak lagi masuk dalam proses seleksi.

Aktor Jacob Elordi, yang dikenal lewat serial Euphoria dan film Frankenstein, juga dilaporkan tidak mengikuti uji layar tersebut. Meski demikian, daftar lengkap kandidat belum diumumkan secara resmi.

Amazon MGM Studios tidak memberikan komentar mengenai nama-nama aktor yang sedang dipertimbangkan. Studio tersebut merujuk pada pernyataan sebelumnya yang menegaskan bahwa proses pencarian pemeran Bond masih berlangsung.

“Pencarian James Bond berikutnya sedang berlangsung. Kami tidak berencana mengomentari detail spesifik selama proses pemilihan pemeran, tetapi kami antusias untuk membagikan kabar lebih lanjut kepada penggemar 007 ketika waktunya tepat,” demikian pernyataan studio tersebut.

Tiga Aspek yang Diuji untuk Pemeran 007

Menurut sumber yang dikutip The Hollywood Reporter, proses uji layar diperkirakan mencakup tiga aspek, yakni kemampuan melakukan adegan aksi, penampilan di depan kamera, dan dialog.

Belum diketahui secara terperinci bagaimana setiap tahapan akan dilaksanakan. Namun, proses ini disebut menyeluruh untuk menilai kesiapan para kandidat memerankan karakter ikonis tersebut.

Sekitar 20 tahun lalu, uji layar untuk peran Bond melibatkan tata rambut dan rias lengkap, serta kru kamera dan suara di lokasi syuting. Henry Cavill termasuk aktor yang pernah bersaing untuk peran itu sebelum Daniel Craig terpilih.

Craig memerankan James Bond mulai dari Casino Royale (2006) hingga No Time to Die (2021). Sejak film terakhir tersebut, penggemar menantikan sosok yang akan melanjutkan peran agen 007.

Denis Villeneuve Siapkan Film James Bond Berikutnya

Film James Bond berikutnya akan disutradarai Denis Villeneuve, sineas yang dikenal melalui film Dune. Amy Pascal dan David Heyman bertindak sebagai produser sekaligus mengawasi pengembangan waralaba tersebut bersama Amazon MGM Studios.

Amazon MGM Studios mengambil alih kendali kreatif waralaba James Bond dari keluarga Broccoli pada Februari 2025. Meski proses pencarian pemeran baru terus berjalan, studio belum mengumumkan aktor yang akan menggantikan Craig.