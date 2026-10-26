Dexter: Resurrection Season 2 Hadir 30 Oktober, Claudette Wallace Dibayangi Kasus New York Ripper

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PONTIANAK POST - Serial Dexter: Resurrection musim kedua akan menghadirkan kasus pembunuh berantai New York Ripper yang selama bertahun-tahun menjadi obsesi detektif Claudette Wallace.

Misi Wallace memburu pelaku tersebut berpotensi mengingatkan penonton pada perjuangan Agen Khusus FBI Frank Lundy saat mengejar Trinity Killer dalam serial Dexter.

Kadia Saraf, pemeran Claudette Wallace, dan Dominic Fumusa, pemeran Detektif Melvin Oliva, membahas tantangan yang dihadapi karakter mereka dalam wawancara dengan ScreenRant.

Musim terbaru ini akan menampilkan kasus-kasus yang semakin rumit ketika Dexter Morgan berusaha memburu para pembunuh yang lolos dari hukum di New York.

Musim kedua Dexter: Resurrection dijadwalkan tayang perdana pada 30 Oktober 2026 melalui Paramount+.

New York Ripper Jadi Kasus Pribadi Claudette Wallace

Dalam wawancara tersebut, Saraf mengatakan musim kedua menghadirkan banyak kasus sekaligus sehingga para detektif harus bergerak cepat untuk menjaga keamanan kota.

“Semua kasus datang bersamaan dan berlangsung sangat cepat. Jadi, bukan satu kasus diselesaikan terlebih dahulu. Rasanya semua terjadi sekaligus, dan kami harus segera menangkap mereka untuk memastikan kota kami aman,” kata Saraf.

Ia menambahkan, para pembunuh juga terus mengembangkan cara untuk mengungguli aparat penegak hukum.

“Selalu ada upaya untuk saling mengungguli. Dalam kasus ini, si pembunuh memanfaatkan metode kami untuk menyerang kami dengan cara yang sama. Karena itu, kami juga harus meningkatkan upaya secara signifikan pada musim ini,” ujarnya.

Fumusa mengungkapkan bahwa kasus New York Ripper memiliki arti khusus bagi Wallace karena sang detektif telah terobsesi memburu pembunuh tersebut selama sebagian besar kariernya.

Menurutnya, keterikatan pribadi Wallace terhadap kasus tersebut membuat penyelidikan menjadi semakin menegangkan. “Sangat mendebarkan untuk disaksikan, karena ini merupakan perjuangan yang sangat pribadi,” ujarnya.

New York Ripper dan Rahasia Don Framt

New York Ripper telah menjadi bagian dari cerita Dexter: Resurrection sejak musim pertama, sebelum sosoknya diperkenalkan lebih jauh pada musim kedua.

Identitas pembunuh tersebut terungkap sebagai Don Framt, pria lanjut usia yang telah pensiun dan menggunakan kursi roda.

Framt tidak lagi aktif melakukan pembunuhan, tetapi masih meneror keluarga para korbannya melalui panggilan telepon yang sulit dilacak.

Dengan cara itu, ia terus menyiksa orang-orang yang ditinggalkan para korban meskipun aksi pembunuhannya telah lama berlalu.

Dexter memiliki kesempatan untuk melacak Framt setelah mengakses brankas milik Leon Prater yang menyimpan berbagai memorabilia pembunuh berantai.

Pengetahuan tersebut membuka peluang bagi Dexter untuk mengungkap sosok yang selama ini sulit dijangkau.

Namun, belum dapat dipastikan bagaimana pertemuan antara Dexter, Framt, dan Wallace akan berakhir. Kemungkinan Wallace berhasil menuntaskan kasus yang menghantuinya masih menjadi bagian dari perkembangan cerita musim kedua.

Mengingatkan pada Pengejaran Trinity Killer oleh Frank Lundy

Kemiripan antara Wallace dan Frank Lundy terletak pada obsesi mereka terhadap kasus pembunuh berantai yang sulit dipecahkan.

Keduanya menghabiskan sebagian besar karier untuk mengejar pelaku yang meninggalkan banyak pertanyaan tanpa jawaban.

Lundy pertama kali muncul dalam Dexter musim kedua ketika memburu Bay Harbor Butcher. Ia kembali pada musim keempat setelah pensiun dari FBI, tetapi masih terobsesi mengungkap identitas Trinity Killer, yang kembali muncul di Miami.

Trinity Killer kemudian diketahui bernama Arthur Mitchell dan diperankan John Lithgow. Dalam pengejaran tersebut, Lundy akhirnya tewas sebelum berhasil menuntaskan kasusnya.

Wallace kini menghadapi situasi serupa dengan New York Ripper. Kasus yang telah lama menghantuinya berpotensi menjadi kesempatan untuk memperoleh jawaban yang tidak sempat didapatkan Lundy.

Meski demikian, Dexter dikenal mengambil tindakan sendiri terhadap para pembunuh yang dianggap lolos dari hukuman.

Karena itu, nasib Framt dan kemungkinan Wallace memperoleh penyelesaian atas kasus tersebut masih menjadi tanda tanya menjelang penayangan musim kedua.

Dexter Kembali dengan Kasus yang Lebih Besar

Waralaba Dexter berawal dari novel Darkly Dreaming Dexter karya Jeff Lindsay yang terbit pada 2004.

Kisah tentang Dexter Morgan, analis percikan darah yang menjalani kehidupan ganda sebagai pembunuh berantai berkode moralnya sendiri, kemudian berkembang menjadi serial televisi dengan berbagai seri lanjutan.

Serial orisinal Dexter berlangsung selama delapan musim dengan total 96 episode hingga berakhir pada 2013. Waralaba ini kemudian berlanjut melalui Dexter: New Blood dan Dexter: Resurrection.