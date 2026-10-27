Syahrini Siap Kembali Gelar Konser, Janjikan Konsep Segar Usai Hiatus 7 Tahun

PONTIANAK POST - Penyanyi Syahrini bersiap kembali tampil di panggung melalui konser tunggal bertajuk Aku Kembali Live in Concert setelah lebih dari tujuh tahun hiatus untuk fokus menikmati kehidupan bersama keluarga.

Syahrini mengatakan dirinya akan menghadirkan penampilan yang lebih segar dengan tetap mempertahankan ciri khas yang selama ini melekat pada dirinya. Ia juga ingin menyapa penggemar dari berbagai generasi, termasuk generasi Z dan milenial.

Advertisement "Hari ini aku kembali dengan porsiku sebagai ibu dan istri, tidak lagi porsiku yang kemarin sebelum menikah beserta jambul katulistiwa. Tapi pasti mempresentasikan yang lebih fresh, yang lebih ditunggu oleh semua era eranya gen Z dan era kami kaum milenial dan remaja vintage," kata Syahrini dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (27/10).

Ia mengaku telah menjalani latihan intensif di sela-sela kesibukannya sebagai istri dan ibu demi mempersiapkan pertunjukan bagi para penggemarnya, yang akrab disapa kader Partai Inces Indonesia (PII).

Meski belum bersedia mengungkapkan detail konsep konser, Syahrini memastikan penampilannya tetap mempertahankan karakter khasnya, baik dari segi busana maupun lagu yang dibawakan.

Advertisement Ia menyebut seluruh penampilan akan dikemas dengan pendekatan yang lebih kekinian.

"Walaupun tujuh tahun menjaga anak dan bapak Reino Barack, tetap dedikasi seniku kan DNA-ku ya. Berkesenian itu udah DNA-ku. Tanpa aku harus mengekang kreativitasku yang lama, aku kembali juga akan merangkum semua itu di dalam panggungku nanti," ujarnya.

Syahrini juga membocorkan salah satu lagu yang akan dibawakan, yakni karya hasil duetnya dengan Anang Hermansyah. Sementara itu, lagu-lagu lainnya disebut akan menjadi kejutan bagi penggemar.

Selain mempersiapkan konser, Syahrini berencana merilis single kedua setelah meluncurkan lagu Kau Yang Utama beberapa waktu lalu.